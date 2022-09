Giải pháp điều trị dứt điểm tình trạng viêm nhiễm phụ khoa tái phát khi mang thai

Khi mang thai rất dễ gặp tình trạng viêm nhiễm phụ khoa, thậm chí là rất khó điều trị vị gặp khó khăn trong việc can thiệp. Hãy áp dụng các biện pháp dưới đây để khắc phục tình trạng này.

Các loại viêm âm đạo là gì?

Viêm âm đạo có nhiều loại, biểu hiện lâm sàng của các bệnh viêm âm đạo khác nhau. Dịch tiết bất thường là biểu hiện chính của bệnh viêm âm đạo và là cơ sở quan trọng để phán đoán loại bệnh viêm âm đạo. Nhưng cần lưu ý rằng dịch tiết màu vàng, hơi có mùi hôi có thể là bình thường, nhưng nếu nó kèm theo các triệu chứng khó chịu nhẹ như ngứa, đau, rát hoặc kích ứng rõ ràng, ban đỏ, xói mòn cục bộ, cổ tử cung hoặc khi âm đạo dễ chảy máu, đó có thể là triệu chứng của bệnh viêm âm đạo.

Các loại viêm âm đạo chủ yếu là viêm âm đạo do nấm, vi khuẩn, do trichomonas, viêm âm đạo do tuổi già… Dưới đây là các triệu chứng lâm sàng của các loại viêm âm đạo, chị em có thể hiểu sơ qua.

Đặc biệt, trong thời kỳ mang thai, chị em dễ bị mắc các bệnh phụ khoa hơn, xuất phất từ những nguyên nhân sau:

Nguyên nhân gây viêm âm đạo khi mang thai

Như chúng ta đã biết, trong âm đạo có rất nhiều loại vi khuẩn, trong đó Lactobacillus là vi khuẩn chiếm ưu thế chính, cũng chính là Lactobacillus có thể duy trì môi trường axit trong âm đạo, ức chế sự sinh sản của vi khuẩn gây bệnh ưa kiềm yếu, duy trì sức khỏe của âm đạo.

Tuy nhiên, sau khi mang thai, do lượng hormone trong cơ thể thay đổi, giá trị pH của âm đạo thay đổi, lactobacilli trong âm đạo giảm, hệ vi khuẩn bên trong bị rối loạn tạo điều kiện cho các vi khuẩn gây bệnh khác lợi dụng; và âm đạo luôn trong tình trạng ẩm ướt dễ bị các vi sinh vật gây bệnh “bảo trợ” nên nguy cơ mắc bệnh viêm âm đạo cao hơn so với thời kỳ chưa mang thai, nếu mẹ bầu không can thiệp kịp thời.

Nếu để nó phát triển sau đó có thể có thể dẫn đến các đợt tấn công lặp đi lặp lại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống hàng ngày.

Ba mẹo để tránh tái phát viêm âm đạo

Như chúng tôi đã đề cập trước đó, nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến viêm âm đạo khi mang thai là do vi khuẩn chiếm ưu thế “Lactobacillus” trong âm đạo mất cân bằng dẫn đến hệ vi khuẩn âm đạo bị rối loạn và gây ra tình trạng viêm nhiễm.

Vì vậy, để tránh tình trạng viêm âm đạo lặp đi lặp lại, điều quan trọng nhất là cần phải điều chỉnh sự mất cân bằng của hệ vi khuẩn âm đạo và duy trì môi trường sinh thái bình thường của âm đạo. Những phương pháp dưới đây có thể giúp mẹ bầu tránh bị viêm âm đạo hoặc tái phát:

1. Bài tập thể dục nâng cao sức đề kháng đúng cách

Việc thể dục rất quan trọng, mẹ bầu vẫn cần duy trì lượng vận động phù hợp mỗi ngày. Đảm bảo vận động 20-30 phút mỗi ngày. Tập thể dục có thể giúp mẹ bầu nâng cao sức đề kháng, duy trì sự cân bằng của hệ vi khuẩn âm đạo, giảm tình trạng viêm âm đạo. Tuy nhiên, mức độ tập thể dục cũng phải phù hợp với thể trạng của từng người.

2. Sử dụng thuốc đạn axit lactic đúng cách

Thuốc đạn axit lactic không chỉ có thể giúp axit hóa môi trường bên trong âm đạo, giúp khôi phục và duy trì độ pH tự nhiên của âm đạo, mà còn hỗ trợ sự phát triển của lactobacilli, ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh và giúp âm đạo hình thành hàng rào tự nhiên chống lại sự nhiễm trùng.

Một số mẹ bầu có thể hỏi: "Mang thai là một giai đoạn đặc biệt. Việc sử dụng thuốc đạn axit lactic có ảnh hưởng đến thai nhi không?"

Thành phần chính của thuốc đạn axit lactic là Lactobacillus, bản thân nó là một vi khuẩn thường trú trong âm đạo của phụ nữ, và không thể được coi là "ngoại xâm", và thuốc đạn axit lactic chủ yếu hoạt động trên âm đạo và không đi qua nhau thai, vì vậy nó sẽ không gây tổn thương thai nhi, an toàn cho cả mẹ bầu và thai nhi.

Cần nhấn mạnh rằng khi mẹ bầu chọn thuốc đạn axit lactic, mẹ bầu phải tránh chọn thuốc đạn axit lactic có chứa hormone, dược liệu, thành phần hóa dầu, hương vị hóa học và chất màu, và chọn thuốc đạn axit lactic có công thức tự nhiên không có chất phụ gia.

Vì tình trạng cơ địa của mỗi mẹ bầu là khác nhau, trước khi sử dụng nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ, sử dụng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

3. Chú ý đến vệ sinh

Hướng lau nên từ trước ra sau sau mỗi lần vệ sinh, tránh đưa vi khuẩn vào âm đạo gây nhiễm trùng. Vệ sinh vùng kín sạch sẽ hàng ngày, có thể chọn nước ấm hoặc dung dịch vệ sinh dịu nhẹ không chứa hormone để vệ sinh vùng âm hộ, không nên dùng chất khử trùng, chất tẩy rửa để rửa bên trong âm đạo gây rối loạn hệ thực vật.

Trong việc lựa chọn đồ lót nên chọn đồ lót chất liệu cotton rộng rãi, thoáng khí, sau khi giặt sạch nên phơi đồ lót ngoài nắng để diệt vi khuẩn gây bệnh.

Hạ Thảo

