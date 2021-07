Đề xuất tiêm vắc xin Covid-19 cho thân nhân của nhân viên y tế chống dịch

Theo ông Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM vì mong muốn giảm thiểu nguy cơ lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng từ những người là thân nhân của nhân viên y tế cũng như tạo sự yên tâm cho nhân viên công tác trong ngành y tế, việc tổ chức tiêm chủng cho các thân nhân của nhân viên y tế hết sức cần thiết.

Căn cứ quyết định số 3355/QĐ BYT ngày 8/7/2021 của Bộ Y tế về Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 năm 2021- 2022 tại mục 3- 16. Đối tượng tiêm có đề cập tới các đối tượng theo Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố.

Trên cơ sở đó, Sở Y tế đề xuất với UBND TP.HCM bổ sung đối tượng ưu tiên tiêm chủng vắc xin Covid-19 trong đợt 5 là thân nhân của nhân viên y tế cả công lập và tư nhân. Cụ thể là chồng/vợ/con, tứ thân phụ phẫu, anh chị em ruột, người thân sống cùng nhà.

Theo Sở Y tế, nếu đề xuất này được chấp thuận của Uỷ ban nhân dân thành phố, Sở Y tế sẽ giao cho các đơn vị y tế chịu trách nhiệm lập danh sách các nhóm đối tượng là thân nhân của nhân viên đang làm việc tại các đơn vị, chủ động tổ chức tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho các đối tượng nêu trên.

Theo đó, số lượng ban đầu là 1,1 triệu liều vắc xin, tiến hành trong 2-3 tuần. Thành phố tổ chức 630 điểm tiêm chủng tại 312 trạm y tế quận, huyện và mỗi quận, huyện sẽ tổ chức thêm 1 địa điểm tiêm chủng khác. Trung bình mỗi điểm tiêm cho 120 người/ngày.

Theo kế hoạch thì trong đợt tiêm chủng này, người được tiêm ưu tiên trong đợt này sẽ là người dễ bị tổn thương và ở các khu vực có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao trên địa bàn quận huyện. Ngoài ra còn có các nhóm ưu tiên theo nghị quyết 21.

Thành phố đã chỉ định một số bệnh viện đủ điều kiện tiêm chủng để tiêm cho các đối tượng mắc bệnh mạn tính và có nguy cơ.

Qua 4 đợt tiêm, tổng lượt người tại thành phố đã được tiêm là 985.077, trong đó có 943.215 mũi 1 và 41.862 mũi 2.

Theo quyết định số 3355/QĐ BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký thì từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022, Việt Nam sẽ mở rộng đối tượng tiêm chủng.



Theo đó, toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất, trong đó ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế:



1. Người làm việc trong các cơ sở y tế, ngành y tế (công lập và tư nhân);



2. Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ Covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên...);



3. Lực lượng Quân đội;



4. Lực lượng Công an;



5. Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam và thân nhân được cử đi nước ngoài; người làm việc trong các cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự, các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam;



6. Hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh;



7. Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước;



8. Giáo viên, người làm việc, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; lực lượng bác sỹ trẻ; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính; các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá... thường xuyên tiếp xúc với nhiều người;



9. Người mắc các bệnh mạn tính; Người trên 65 tuổi;



10.Người sinh sống tại các vùng có dịch;



11. Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội;



12. Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài hoặc có nhu cầu xuất cảnh để công tác, học tập và lao động ở nước ngoài; chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam;



13. Các đối tượng là người lao động, thân nhân người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, tín dụng, du lịch...), cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu như các cơ sở lưu trú, ăn uống, ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, dược, vật tư y tế...cơ sở bán lẻ, bán buôn, chợ, công trình xây dựng, người dân ở vùng, khu du lịch;



14. Các chức sắc, chức việc các tôn giáo;



15.Người lao động tự do;



16. Các đối tượng khác theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và đề xuất của các đơn vị viện trợ vắc xin cho Bộ Y tế.



Đối tượng tiêm chủng thuộc các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp nêu trên bao gồm cả nhà nước và tư nhân.

Phương Thúy