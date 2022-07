Loại rau rẻ bèo, bán đầy chợ giúp quý ông tăng cường 'chuyện ấy'

Lá rau ngót có chứa các hoạt chất có thể kích thích sản xuất hormon testosrerol để tăng cường sức khỏe tình dục nam giới cũng như tăng chất lượng và số lượng tinh trùng.

Giàu đạm, hàm lượng vitamin C cao hơn cam, ổi

Theo lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), trong Đông y, rau ngót có tính mát lạnh, vị ngọt, khi được nấu chín sẽ bớt đi tính lạnh. Lá rau ngót có tác dụng lợi tiểu, giảm độc, hoạt huyết…

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, lượng chất đạm trong rau ngót có thể so sánh với những loại đậu xưa nay nổi tiếng giàu đạm, là loại đạm thực vật quý, hiếm có, còn vitamin C trong rau ngót thậm chí được cho là có hàm lượng cao hơn cả trong cam hay ổi.

Bổ sung thêm với phóng viên, BS. Đoàn Hồng - Chuyên khoa Dinh dưỡng - Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho biết, rau ngót có hàm lượng cao các carotenoid tiền vitamin A, đặc biệt là trong lá mới hái, cũng như hàm lượng cao vitamin B và C, protein và khoáng chất như vitamin C với 288% khẩu phần khuyến nghị hàng ngày trên 100g rau ngót và 23% đối với sắt, 10% đối với kẽm.

Ngoài ra, BS Đoàn Hồng cũng chỉ ra một số lợi ích khác của rau ngót. Đầu tiên phải kể đến tác dụng tăng sản xuất sữa mẹ, đây là lý do mà loại rau này thường được khuyến cáo nấu cho sản phụ mới sinh.

Lý do là bởi, trong lá rau ngót có chứa estrogen, hàm lượng estrogen này cung cấp một tác dụng nội tiết tố có thể kích hoạt sản xuất sữa mẹ dồi dào hơn, do đó nó rất có lợi cho các bà mẹ đang cho con bú.

Đáng lưu ý, BS Đoàn Hồng cũng cho biết rau ngót có tác dụng cải thiện chất lượng tinh trùng. Theo đó, ăn rau ngót rất được khuyến khích cho các cặp vợ chồng muốn có con sớm, đặc biệt là đối với nam giới.

“Điều này là do lá rau ngót có chứa các hoạt chất (kẽm, sắt…) có thể kích thích sản xuất hormon testosrerol để tăng cường sức khỏe tình dục nam giới cũng như tăng chất lượng và số lượng tinh trùng”, BS Đoàn Hồng cho hay.

So với một số loại rau khác, rau ngót được biết đến là có hàm lượng chất chống oxy hóa cao bao gồm polyphenol và các chất chống oxy hóa khác, có chức năng bảo vệ các tế bào cơ thế khỏi bị tổn thương và viêm do các gốc tự do gây ra.

Đối với lá rau ngót, BS Đoàn Hồng cho biết chứa vitamin C có thể giúp hình thành collagen, đây là một loại protein quan trọng cần thiết cho các tế bào da để phục hồi vết thương. Bằng cách ăn rau ngót thường xuyên có thể giúp cho quá trình chữa lành da để thời gian phục hồi cần thiết nhanh hơn nhiều.

Chiết xuất ethanolic có trong rau ngót có thể ngăn ngừa viêm phổi và nhiễm khuẩn huyết do nhiễm vi khuẩn klebisella pneumonia và staphylococcus auerus.

Thông thường, hai loại vi khuẩn này sống trong ruột và mũi của con người với số lượng vô hại. Nhưng trong một số điều kiện khi sự phát triển không được kiểm soát và gây nhiễm trùng, bạn có thể hỗ trợ điều trị bằng cách ăn rau ngót.

Đáng lưu ý, BS Đoàn Hồng cũng đưa ra thông tin trong một nghiên cứu đã chỉ ra rằng rau ngót có chứa chất giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, vì vậy chúng có thể làm giảm lượng đường huyết trong cơ thể.

Cũng giống như các loại rau xanh khác, rau ngót cũng chứa hàm lượng các chất tự nhiên như flavonoid, chất xơ và nước có thể khiến bạn no lâu, do đó ngăn ngừa tình trạng ăn quá nhiều.

Ngoài ra, ăn rau ngót cũng cho phép bạn kiểm soát cân nặng của mình, vì cứ 100 gam rau ngót thì chỉ có 1 gam chất béo.

Nhờ hàm lượng cao β-carotene tiền chất của vitamin A nên rau ngót giúp ngăn ngừa các rối loạn về mắt và đặc biệt tốt cho sức khỏe của mắt.

Có nên ăn rau ngót hằng ngày, ai không nên sử dụng?

Mặc dù cây rau ngót có nhiều tác dụng đối với sức khỏe, tuy nhiên BS Đoàn Hồng cũng cảnh báo một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ quá nhiều thực phẩm có màu xanh đậm có thể gây tác dụng phụ như suy giảm chức năng phổi nghiêm trọng. Ngoài ra việc tiêu thụ quá nhiều rau ngót cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như gây mất ngủ, cản trở quá trình hấp thu canxi, chán ăn,…

“Do đó, bạn không nên ăn rau ngót hàng ngày, thay vào đó bạn chỉ nên ăn rau ngót với một lượng tối đa 50g/ngày và không ăn liên tục trong thời gian dài, bên cạnh đó, bạn nên ăn kết hợp nhiểu loại rau xanh khác nhau để có một chế độ ăn uống cân bằng”, BS Đoàn Hồng nhấn mạnh.

Ngoài ra, dù tốt với phụ nữ cho con bú nhưng phụ nữ đang mang thai lại không nên ăn loại rau này. Bởi trong rau ngót chứa một lượng lớn chất papaverin có tác dụng hỗ trợ giảm đau, hạ huyết áp, co giãn cơ trơn của mạch máu.

Khi ăn nhiều rau ngót, chất papaverin trong rau có thể gây tăng co thắt tử cung và dẫn tới sảy thai. Đặc biệt trong rau ngót sống, độc tính của rau còn mạnh mẽ hơn. Do đó các bà mẹ mang bầu tuyệt đối không được uống nước rau ngót sống.

BS Đoàn Hồng cũng thông tin, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng rau ngót có tác dụng phụ là gây khó thở, giảm ăn uống và khó ngủ ở một số người, đặc biệt là người lớn tuổi và thể chất yếu.

Những tác dụng phụ có thể giảm thiểu bằng quá trình nấu nướng, đo đó những đối tượng có tiền sử chán ăn, mất ngủ hay người lớn tuổi nên tránh uống nước rau ngót sống, nếu ăn rau ngót đã nấu chín cũng chỉ nên ăn 1 lượng nhỏ.

Bên cạnh đó, dù trong rau ngót chứa nhiều canxi nhưng sự có mặt của glucocorticoid có trong rau ngót lại làm cản trở quá trình hấp thu phốt pho và canxi của cơ thể. Vì vậy những đối tượng bị còi xương, loãng xương hay đang thiếu canxi thì không nên ăn nhiều rau ngót.

Trong 100g rau ngót có chứa:

Nước: 91,4 g

Năng lượng: 245 kcal

Carb: 11 g

Chất béo: 1 g

Chất đạm: 4,8 g

Vitamin A: 10370 UI (6.9g)

Vitamin B: 0,1 mg (9% giá trị khuyến nghị hàng ngày)

Vitamin C: 239 mg (288% giá trị khuyến nghị hàng ngày)

Canxi: 204 mg (20% giá trị khuyến nghị hàng ngày)

Sắt: 3 mg (23% giá trị khuyến nghị hàng ngày)

Phốt pho: 98 mg (14% giá trị khuyến nghị hàng ngày)

Kali: 457 mg (10% giá trị khuyến nghị hàng ngày)

Natri: 25 mg (2% giá trị khuyến nghị hàng ngày)

Kẽm: 0,94 mg (10% giá trị khuyến nghị hàng ngày)

