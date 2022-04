Học làm 'chuyện ấy' trên mạng suốt 2 tháng, khi 'yêu' thật vẫn thất bại

N.C.H. (24 tuổi, trú tại Hà Nội) cho biết cậu và bạn gái yêu nhau hơn 6 tháng. Cả hai đã từng muốn ân ái nhưng lần đầu thất bại, sau 2 tháng kiên trì học hỏi trên mạng vẫn thất bại.

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành – Chánh văn phòng, Trung tâm đào tạo, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết có rất nhiều cặp đôi trẻ sau lần đầu quan hệ không thành công và cầu cứu tới bác sĩ.

Điển hình như trường hợp của H. H cho biết cậu và bạn gái có thực hiện quan hệ lần đầu cách đây 2 tháng nhưng không thể thành công. Bạn gái của cậu sợ còn bản thân H. cũng sợ vì lo bạn gái có dị tật gì đó ở cô bé.

Vì cậu đã từng đọc có trường hợp thạch nữ. H và bạn gái không tiếp tục quan hệ nữa mà chờ thêm thời gian. Qua gần 2 tháng, H. đọc sách báo biết được lần đầu tiên khó thực hiện thành công nên cậu tiếp tục thử. Tuy nhiên, lần thứ 2, H và bạn gái vẫn không quan hệ được.

Cậu lo lắng không biết do bản thân mình hay bạn gái và sợ việc ân ái khó có ảnh hưởng tới việc sinh sản trong tương lai hay không. H. xin tư vấn bác sĩ cách khắc phục như thế nào?

BS Thành cho biết với các trường hợp này bác sĩ phải xem xét tư vấn rất kỹ vì có những trường hợp bị mẫn cảm tình dục. Tức người phụ nữ luôn ám ảnh sợ hãi quan hệ tình dục rằng việc ấy đau lắm.

Vì vậy, mỗi lần quan hệ họ lại tăng trương lực cơ sàn chậu, co cứng người lại và người đàn ông không thể xâm nhập được. Do đó, mỗi lần quan hệ đều thất bại thậm chí chỉ cần chạm vào đùi thì cảm giác co cứng đã xuất hiện.

Ảnh minh hoạ.

'Với các bạn gái này bác sĩ Thành thường chia sẻ họ cần làm quen từ từ. Việc giải mẫn cảm này làm từng bước một chứ không phải lần 1 thất bại thì lần sau cố bằng được. Các giai đoạn có thể chia theo thời gian từ ôm ấp nằm ngủ sau đó bắt đầu có những tiếp xúc đụng chạm vào vùng đùi, vùng ngực và dần dần động chạm vùng “tam giác mật”. Khoảng thời gian này mất lộ trình cả tháng chứ không phải là một lần ăn ngay', BS Thành cho biết.

Khi bạn gái đã làm quen với các kích thích thì mới có thể bắt đầu ân ái. Cuộc ân ái nào cũng phải có màn khởi đầu, cao trào và kết thúc. BS Thành cho biết nếu nam giới muốn bỏ qua bước màn dạo đầu có thể khiến bạn nữ chưa được kích thích, sợ hãi lần đầu đau càng làm cho 'chuyện ấy' thất bại.



Thạc sĩ, BS Lê Vũ Tân – Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM cũng cho biết bản thân anh gặp rất nhiều trường hợp nam giới than phiền về lần đầu thất bại. Đa phần 'cậu nhỏ' của anh em đều không thể xâm nhập vào 'cô bé' của bạn gái.

Có trường hợp thì hùi hụi khúc dạo đầu để bạn gái buông lỏng cơ thể sẵn sàng tiếp nhận 'cậu nhỏ' thì lại rơi vào cảnh chưa đến chợ đã hết tiền.

Tâm lý của các cặp đôi đó là trong những lần "yêu" đầu tiên đều lo lắng. Điều này khiến "cậu nhỏ" không đủ cương để có thể thực hiện được chuyện "yêu", còn cơ thể nữ giới cũng không thoải mái để đón nhận bạn tình.

Có những bạn nam loay hoay lo lắng làm sao để tránh thai thì chưa kịp đeo bao cao su 'cậu nhỏ' đã ỉu xìu hoặc xuất tinh. Còn bạn nữ cũng tương tự, tâm lý lo lắng, nghe nói lần đầu đau lắm, sợ mang thai…đủ các lý do khiến cặp đôi thất bại. Có người thành công trong các lần tiếp theo nhưng cũng có cặp thì đều thất bại.

BS Tân cho biết nếu các cặp đôi quan hệ lần đầu thất bại có thể dừng lại, tìm hiểu thật kỹ yêu như thế nào cho an toàn, quan hệ lần đầu và chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu vẫn thất bại, không thể quan hệ được thì có thể đi gặp bác sĩ.

Bạn nữ khám sản khoa đánh giá có bất thường màng trinh hay không, bạn nam khám nam khoa xem có bất thường rối loạn cương hay do tâm lý.

BS Tân cho rằng, chuyện ấy lần đầu tiên sẽ có ý nghĩa với các cặp đôi hoặc bản thân của họ. Vì vậy, trước khi quan hệ lần đầu bạn cần tìm hiểu thật kỹ về chuyện ấy như thế nào, trục trặc có thể gặp phải, cách sử dụng bao cao su và phòng tránh thai đúng để vào cuộc không còn lúng túng, hạn chế tối đa thất bại cho lần đầu.

Khánh Chi