Hàng chục nghìn học sinh Đà Nẵng được hướng dẫn kỹ năng phòng tránh xâm hại trên mạng

Theo số liệu thống kê, Đà Nẵng có hơn 200.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó 60% trẻ tiểu học và 90% trẻ trung học có tài khoản Facebook. Đặc biệt, có gần 900 quán internet và game online trên địa bàn thu hút hàng ngàn trẻ em đến sử dụng mỗi ngày.

Trẻ em sử dụng internet từ độ tuổi nhỏ sẽ đắm chìm trong thế giới ảo mà không nhận thức được rủi ro tiềm ẩn. Để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, trong những năm qua, các quận huyện tại Đà Nẵng đã vào cuộc tích cực, triển khai hàng loạt các buổi tập huấn, tuyên truyền, ngoại khoá… cho học sinh, phụ huynh, giáo viên.

Mới đây, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đà Nẵng đã có báo cáo về kết quả rà soát, tự kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn các quận, huyện của TP Đà Nẵng.

Quận đoàn Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) tổ chức tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em qua môi trường mạng

Cụ thể, tại quận Sơn Trà đã tổ chức hơn 100 điểm tuyên truyền cho hơn 17.000 lượt phụ nữ và trẻ em về Luật trẻ em, xây dựng ngôi nhà an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em, phòng chống bạo lực; Tổ chức 18 lớp tập huấn cho 1.300 lượt người là đội ngũ cán bộ phụ trách công tác mặt trận, đoàn thể, cộng tác viên, giáo viên trường mầm non về các kiến thức Luật trẻ em, các chính sách bảo vệ, trẻ em, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em qua môi trường mạng; kỹ năng tiếp cận trẻ em có nguy cơ bị xâm hại tình dục qua mạng…

Xây dựng mô hình Câu lạc bộ trẻ em tại 10 trường, với 155 câu lạc bộ trẻ được thành lập và duy trì sinh hoạt hằng tháng, có 6.281 trẻ em tham gia, sinh hoạt nội dung chính về bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực thân thể và xâm hại tình dục, an toàn khi sử dụng mạng. Qua đó, nhóm trẻ em nòng cốt đã truyền thông lại cho 3.572 trẻ em thông qua các sự kiện truyền thông.

Tại Quận Cẩm Lệ, thực hiện Dự án Bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi nguy cơ xâm hại tình dục qua môi trường mạng, quận đã chọn 3 phường và 4 trường làm điểm.

Quận đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt ngoại khóa cho trên hàng ngàn lượt cán bộ, giáo viên thuộc đội ngũ báo cáo viên nòng cốt của quận, nhóm trẻ nòng cốt, phụ huynh và học sinh về an toàn mạng và phòng ngừa xâm hại, bóc lột tình dục qua mạng; cung cấp kịp thời các dịch vụ phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ cho học sinh bị xâm hại, có nguy cơ xâm hại, gắt nạt qua mạng internet và gặp các vấn đề tiêu cực do ảnh hưởng qua mạng xã hội, …

Quận Hải Châu cũng đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức các buổi truyền thông nhóm cho Cộng tác viên Dân số - Y tế, cán bộ, báo cáo viên nòng cốt, giáo viên, phụ huynh, người chăm sóc trẻ, nhóm trẻ em nòng cốt nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng để giúp trẻ em tự bảo vệ bản thân và bạn bè khỏi bạo lực hoặc nguy cơ lạm dụng tình dục trên môi trường mạng với trên 1.000 lượt người tham dự. Kết hợp tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho trẻ em và cấp phát 2.400 tờ rơi với nội dung “Hiểu về Internet để sử dụng hiệu quả và bảo vệ chính mình”...

Trước đó, Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng đã phối hợp Tổ chức Tầm nhìn thế giới (World Vision) Việt Nam triển khai Dự án bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi nguy cơ xâm hại tình dục qua môi trường mạng tại 12 trường, 9 phường trên địa bàn Thành phố.

