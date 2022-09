Cống xả nước đập Khe Xai ở xã Hương Minh (huyện Vũ Quang) bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài. (Ảnh chụp đợt mưa ngày 10/9/2022)

Theo Ban chỉ huy Phòng chống tiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường, kết hợp rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ có xu hướng nâng trục lên phía Bắc nên từ ngày 23/9 đến ngày 25/9 trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa dự báo cả đợt phổ biến 150 - 250mm, có nơi trên 350mm.

Dự báo từ ngày 27/9 - 29/9, khu vực Hà Tĩnh khả năng tiếp tục có mưa lớn diện rộng. Nguy cơ gây ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp và khu đô thị; lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi.

Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn trên địa bàn, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra, rà soát ngay những vị trí có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu để kịp thời thông báo cho người dân chủ động, phòng tránh có hiệu quả.

Tổ chức rà soát các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra ngập lũ, lũ quét, sạt lở đất để sẵn sàng ứng cứu khi có thiên tai xảy ra. Đặc biệt đối với các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Hồng (Hương Sơn); xã Kỳ Thượng, Kỳ Sơn, Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh); xã Hương Quang (Vũ Quang), xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà), xã Xuân Lam (Nghi Xuân) ...

Các địa phương chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm, tuyến đường đang thi công dang dở. Phân công cán bộ theo dõi, cử người trực và hướng dẫn giao thông tại các khu vực xung yếu, như: Ngầm qua suối, đường bị ngập sâu, bến đò ngang, đò dọc…

Bên cạnh đó, nghiêm cấm đánh bắt cá ở những khu vực lũ nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân; tránh lơ là, chủ quan để xảy ra tai nạn chết người. Tuy theo tình hình cụ thể, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định và chịu trách nhiệm trong việc cho học sinh nghỉ học để hạn chế việc đi lại, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Đường dân sinh ở thôn Mỹ Ngọc (xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang) bị sạt lở cả tuyến dài gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. (Ảnh chụp đợt mưa ngày 10/9/2022)

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị quản lý các công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện, đê điều kiểm tra, rà soát và triển khai các phương án đảm bảo an toàn. Đặc biệt là các hồ chứa vừa và nhỏ đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, các hồ chứa đã đầy hoặc gần đầy nước, các hồ chứa đang thi công, sửa chữa và các tuyến đê xung yếu, đê, cống qua đê đang thi công.

Tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác để kịp thời phát hiện, xử lý sự cố. Chuẩn bị đầy đủ, vật tư, phương tiện, nhân lực để xử lý khi có tình huống xấu xảy ra, đặc biệt tại các vị trí xung yếu.

Đối với các hồ chứa có cửa van, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, để chủ động vận hành, nhằm đảm bảo an toàn công trình, an toàn hạ du và tích đủ nước phục vụ sản xuất. Đối với các cống tiêu, thoát lũ phải cử người thường trực thường xuyên để vận hành tiêu thoát lũ kịp thời.

Trước khả năng diễn biến phức tạp của thời tiết những ngày tới, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cập nhật tình hình thời tiết; Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn kịp thời đưa tin về tình hình, diễn biến của mưa, lũ; Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an tỉnh và các địa phương tổ chức kiểm tra, cử người canh gác, hướng dẫn giao thông tại các bến đò dọc, đò ngang, các ngầm, tràn qua sông, suối để đảm bảo an toàn.

Tỉnh lộ 553, đoạn qua dốc Mục Bài (xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) bị đất đá sạt lở chắn ngang đường, các phương tiện qua lại đều phải quay đầu. (Ảnh chụp đợt mưa ngày 10/9/2022)

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các công trình thủy lợi Kẻ Gỗ, Bộc Nguyên, Sông Rác, Kim Sơn, Thượng Sông Trí, Ngàn Trươi - Cẩm Trang, Thủy điện Hố Hô, Thủy điện Hương Sơn chủ động điều tiết hồ chứa; các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án chỉ đạo các nhà thầu đang thi công các công trình chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và công trình.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện để chi viện cho các địa phương; các Đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác PCTT và TKCN tại các địa phương chủ động xuống cơ sở để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo và hỗ trợ địa phương triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó.

Tăng cường lực lượng trực ban tại các cơ quan, đơn vị để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra; thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để chỉ đạo. Nếu địa phương, đơn vị nào để xảy ra sự cố do thiếu trách nhiệm thì Chủ tịch UBND cấp huyện và Thủ trưởng đơn vị quản lý phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Trần Hoàn