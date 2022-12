Hà Nội: Tăng cường kiểm tra các bến xe dịp cận Tết

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân gắn với phòng chống dịch dịp Tết và lễ hội Xuân 2023, yêu cầu các Cục quản lý chuyên ngành, Sở Giao thông Vận tải, doanh nghiệp giao thông theo chức năng, nhiệm vụ lập Ban chỉ đạo công tác phục vụ vận tải, vận chuyển hành khách, hàng hóa theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải cho hay, càng gần Tết Nguyên đán Quý Mão, tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và hàng hải càng gia tăng. Đặc biệt là các đối tượng chở xe quá tải, chở quá số người quy định và buôn lậu lợi dụng tình trạng lực lượng chức năng mỏng, phân tán để hoạt động phức tạp tại các địa bàn giáp ranh, biên giới, vùng sâu vùng xa.

Lực lượng Thanh tra Sở GTVT TP Hà Nội ra quân tập trung lực lượng tăng cường kiểm tra tại khu vực bến xe khách Nước Ngầm trong ngày 26/12.

Thêm vào đó, các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, gây rối trật tự công cộng như: đua xe trái phép, chạy quá tốc độ, vi phạm tải trọng, nồng độ cồn, ma túy, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại... dự báo cũng sẽ gia tăng mạnh.

Theo ghi nhận của PV Infonet, trong ngày 26/12, lực lượng Thanh tra Sở GTVT TP Hà Nội ra quân tập trung lực lượng tăng cường kiểm tra tại khu vực bến xe khách Giáp Bát, Nước Ngầm.

Trong ngày, lực lượng thanh tra sẽ tập trung kiểm tra chính vào các lỗi như: Xử lý các xe khách tuyến cố định chạy sai hành trình vận tải, không có phù hiệu theo quy định, không gắn camera, thiết bị giám sát hành trình theo quy định, dừng, đỗ, đón, trả khách trái quy định tại các bến xe và các tuyến đường trên địa bàn thành phố; đặc biệt các xe “bỏ bến” ra ngoài hoạt động đón, trả khách trái quy định….

Tại khu vực bến xe Nước Ngầm do đội Thanh tra GTVT Cơ động chịu trách nhiệm và bến xe Giáp Bát do đội Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai kiểm tra, xử lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong và ngoài bến.

Hiện tại, dịch vụ vận tải hành khách đã ổn định sau những năm bị ảnh hưởng của dịch Covid -19.

Ông Cao Đình Kim Anh, Đội trưởng đội Thanh tra cơ động cho biết:“Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với bến xe Nước Ngầm kiểm tra các điều kiện xuất bến đối với phương tiện. Tất cả các phương tiện phải đầy đủ các điều kiện mới được xuất bến”.

Giám đốc bến xe Giáp Bát Nguyễn Hoành Tùng cho biết, kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, người lao động được nghỉ 3 ngày, tuy nhiên gần với Tết Nguyên đán do đó lượng khách qua bến xe không đông hơn quá nhiều so với những ngày cuối tuần. Tuy nhiên, bến xe đã sớm xây dựng kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Cùng với kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu xuân 2023 của lực lượng Cảnh sát giao thông từ ngày 15/11/2022 - 5/2/2023, kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các Sở Giao thông Vận tải chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương lập các đoàn kiểm tra công tác phục vụ vận tải, kiểm tra việc tuân thủ quy định về giá cước, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phân luồng, hướng dẫn giao thông tạo điều kiện cho các phương tiện vận chuyển, giảm thiểu ùn tắc tại các bến xe, nhà ga, bến thủy; tăng cường vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt để kết nối với các loại hình vận tải khác, kịp thời giải tỏa hành khách và tổ chức các chuyến xe hỗ trợ công nhân, sinh viên về quê ăn Tết.

Ngoài việc kiểm tra, công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết được lực lượng chức năng nhấn mạnh tuyên truyền đến các lái xe.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TP Hà Nội cho biết: “Tại các khu vực 6 bến xe trên dịa bàn TP, chúng tôi tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát với 3 nội dung chính. Chốt trực tại các khu vực cổng bến nhằm kiểm soát phương tiện ra, vào. Trong khu vực bến chúng tôi kiểm tra nghiêm các điều kiện, phương tiện và người lái, đồng thời kiểm tra thiết bị camera giám sát. Đặc biệt, chúng tôi tiến hành kiểm soát chặt chẽ phương tiện chạy sai hành trình, đón và trả khách không đúng nơi quy định”.

Để tạo điều kiện thuận lợi tối đã cho người dân đi lại, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành có phương án đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu vận chuyển, vận tải hàng hóa trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023.

Tại khu vực bến xe Nước Ngầm do đội Thanh tra GTVT Cơ động chịu trách nhiệm và bến xe Giáp Bát do đội Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai kiểm tra, xử lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong và ngoài bến.

Qua buổi kiểm tra ngày 26/12, cơ bản các doanh nghiệp tham gia vận tải hành khách tại bến xe đã quan tâm đến việc nâng cấp phương tiện, qua đó, chất lượng phương tiện đã có những cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, tài xế, chủ xe cũng như đơn vị quản lý bến đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

