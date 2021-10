Bảng thành tích 'kín trang A4' của nữ thủ khoa Học viện Cảnh sát Nhân dân xinh đẹp

Vừa qua, tại lễ tốt nghiệp của Học viện Cảnh sát Nhân dân, nữ sinh Nguyễn Nhật Linh - học viên chuyên ngành điều tra tội phạm trật tự xã hội (Khoa Cảnh sát điều tra) được vinh danh là 1 trong 4 thủ khoa của Học viện khóa 2017 - 2021.

Với thành tích đó, Nhật Linh được phong hàm Trung úy, vượt một cấp so với hầu hết học viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy các trường khối Công an.

Nhật Linh cũng vinh dự trở góp mặt trong danh sách gần 90 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội năm nay.

Nhật Linh chính là thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân năm nay.

Chia sẻ về bản thân, Nhật Linh cho biết cô là chị cả trong gia đình có 2 chị em. Từ nhỏ, Nhật Linh đã thể hiện tố chất là một người chị cá tính, thông minh và chăm học.

Bố là bộ đội thường xuyên xa nhà, mẹ bận rộn với công việc kế toán, vì vậy Nhật Linh và em luôn tự bảo ban nhau trong học tập, không để bố mẹ phải bận lòng về việc học hành của hai chị em.

Ngày còn học cấp 3, Nhật Linh chính là học sinh của trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, từng đạt giải nhì học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp quốc gia lớp 12.

Vốn là học sinh chuyên Anh đạt 7.5 IELTS từ khi còn là học sinh lớp 11, Nhật Linh đăng ký nguyện vọng 1 ở kỳ tuyển sinh đại học năm 2017 vào Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Dù không ai trong gia đình làm trong ngành nhưng Nhật Linh vẫn yêu thích và may mắn em được bố mẹ ủng hộ dù biết con đường phía trước không dễ dàng gì.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt tổng điểm xét tuyển 29,25 Nhật Linh chính thức đỗ vào trường Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Nhà không có ai theo ngành Công an nhưng Nhật Linh lại thích được đứng trong hàng ngũ Công an Nhân dân.

"Khi đó em vỡ òa trong hạnh phúc vì chạm tay vào ước mơ được đứng trong đội ngũ Công an Nhân dân. Thời gian đầu học tập tại trường, xa rời gia đình cũng có hơi bỡ ngỡ nhưng em cũng nhanh chóng lấy lại được thăng bằng.

Học viện Cảnh sát Nhân dân là môi trường học tập yêu cầu kỷ cương cao, mọi thứ phải làm theo quy định nhất là học võ rèn luyện thể chất", Nhật Linh tâm sự.

Theo lời kể của Nhật Linh, thời gian huấn luyện điều lệnh đầu khoá, những môn học thể chất, bắn súng, võ thuật, bơi... thực sự khó quên với cô nữ sinh quê Hà Tĩnh này.

Môn học được gọi tên khó khăn nhất đối với Linh chính là môn bơi lội. “Em chỉ giỏi các môn điền kinh như chạy nhanh 100m hay chạy 800m còn bơi thì em không biết. Cho đến giờ em vẫn nhớ như in cảm giác chìm trong làn nước không thể hít thở vô cùng bất lực. Không theo kịp với các bạn làm em rất tự ti nên em đã quyết định tập bơi mỗi ngày sau giờ học, kể cả cuối tuần. Và sau thời gian dài tập luyện em có thể xuống bể ở độ sâu 1m8”, Nhật Linh chia sẻ.

Mỗi sáng, nữ sinh còn thức dậy lúc 5h để tập thể dục, dọn vệ sinh khuôn viên trường. Sau đó về ký túc xá dọn dẹp trật tự nội vụ, đi ăn sáng ở bếp ăn tập thể rồi điểm danh lên lớp. Đây đều là những quãng thời gian đẹp nhất đối với Nhật Linh.

“Em cũng tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ cho đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có những phương thức thủ đoạn mới.

Em từng đoạt giải nhất cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên Cảnh sát châu Á IUCP lần thứ 6 năm 2020 với đề tài "Dấu hiệu của nạn nhân bị bắt nạt trực tuyến trong thanh thiếu thiên Việt Nam"", Linh kể.

Dành lời khuyên cho những sinh viên năm thứ nhất, Linh cho rằng mỗi chúng ta cần xác định rõ mục tiêu cần đạt được, sau đó lập thời gian biểu cụ thể cho mỗi mục tiêu ngắn, trung và dài hạn.

“Cần phải nhớ rằng tài sản lớn nhất của tuổi trẻ là sức khỏe và mỗi chúng ta cần đảm bảo được sức khỏe để cơ thể luôn tràn đầy năng lượng cho việc học tập và rèn luyện cũng như cống hiến", Nhật Linh nhắn nhủ.

Thành tích của Nguyễn Nhật Linh:



- Thủ khoa đầu ra Học viện Cảnh sát nhân dân, GPA: 3.76/4.0, IELTS 7.5;



- Gương mặt tiêu biểu xuất sắc năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 của Học viện Cảnh sát nhân dân;



- Danh hiệu Học viên xuất sắc toàn khóa học niên khóa 2017-2021;



- Danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Bộ Công An năm 2020;



- Danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Trung ương năm 2020;



- Đạt danh hiệu Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2019;



- Nhận học bổng Nguyễn Thái Bình - Vườn ươm nhân tài năm học 2017-2018;



- Đạt giải Nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh The Silver Tongue;



- Đạt Giải Nhất Cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên Cảnh sát Châu Á IUCP lần thứ 6 năm 2020 với đề tài: "Signs of cyberbullying victims among Vietnamese adolescents" - "Dấu hiệu của nạn nhân bị bắt nạt trực tuyến trong thanh thiếu niên Việt Nam"



- Giải Nhì cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019, 2019-2020.



- Giải Nhất cuộc thi Sinh viên viết chuyên đề khoa học năm học 2019-2020, 2020-2021.



- Giải Nhất cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2020-2021 và được dự thi cấp Bộ.- Đạt giải nhất cuộc thi Olympic Luật Tố tụng hình sự (06/12/2019);



- Đạt giải Nhì Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho sinh viên không chuyên toàn quốc năm 2020 (ngày 28/5/2020);



- Tham gia khóa tập huấn ngắn hạn tại Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan



- Tham gia làm sĩ quan liên lạc phục vụ Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN lần thứ sáu về vấn đề ma túy (AMMD6) năm 2018;



- Tham gia làm sĩ quan liên lạc phục vụ Hội nghị ba bên/song phương cấp Bộ trưởng Việt Nam - Lào - Campuchia về hợp tác phòng, chống ma túy lần thứ 18 năm 2019.

Hoàng Thanh