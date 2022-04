Sơn Tùng M-TP ra ca khúc mới bắn 100% tiếng Anh, dân ngoại ngữ phải mở 'hội bàn tròn' xem hát gì

Nhiều netizen đã phải mở 'hội bàn tròn' vì vấn đề khó nghe được Sơn Tùng đang hát Tiếng Anh trong MV mới.

Tối ngày 28/4, Sơn Tùng M-TP chính thức comeback với MV There's No One At All. Trong ca khúc mới, Sơn Tùng hoá thân thành một chàng trai tuổi thơ khốn khó khi là trẻ mồ côi được nuôi lớn trong cô nhi viện. Cuối cùng, anh gây tranh cãi khi cho nhân vật này tự kết liễu bằng cách nhảy lầu.

Bỏ qua các hàm nghĩa đằng sau bài hát hay chất lượng ca khúc, MV, có một điều khiến khán giả quan tâm không kém chính là việc Sơn Tùng đã hát 100% bằng tiếng Anh. Tuy nhiên khi lắng nghe, nhiều dân chuyên tiếng Anh buộc phải thú nhận rằng... không nghe ra được từ ngoại ngữ nào.

Một số bình luận về màn hát tiếng Anh của Sơn Tùng:

- "Sơn Tùng hát tiếng Anh thì cũng vẫn không nghe ra chữ nào".

- "Ai giỏi tiếng Anh vào nhận xét coi Tùng hát có rõ lời và phát âm đúng không. Chứ mình chịu không thể nhận xét được. Màu MV cũng đẹp, chỉn chu đấy nhưng nhạc hơi khó nghe".

- "Một đứa 6.5 IELTS như mình không hiểu đang hát gì, cần xem chủ đề. Nhưng được cái phần nhìn khá đầu tư. Còn phần âm nhạc như nào chắc cần các chuyên gia đánh giá".

Ở một diễn biến khác, cũng có nhiều ý kiến cho rằng trên thực tế, tiếng Anh khi hát và tiếng Anh khi giao tiếp bình thường không thể giống nhau hoàn toàn. Thậm chí, xét một cách công bằng, Sơn Tùng M-TP phát âm tiếng Anh khá tốt từng âm tiết, âm điệu cho đến thần thái. Điều này đã được chứng minh qua màn giao lưu với fan trước khi phát hành MV.

Tuy nhiên, cũng giống như nhiều sản phẩm âm nhạc khác, Sơn Tùng hát khá nhanh. Điều này dẫn đến hậu quả sẽ khó nghe ra là nam ca sĩ đang hát tiếng Anh, mặc dù phát âm ngoại ngữ của anh chàng khá chuẩn. Nhiều fan cũng đùa rằng "đến hát tiếng Việt còn khó nghe thì khi hát bằng tiếng Anh làm sao nghe rõ chữ được". Âu thì đây cũng là style vốn có của Sơn Tùng bấy lâu chứ chẳng riêng gì lần comeback này đâu!

Theo phapluat.suckhoedoisong.vn