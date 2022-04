Sự thật hình ảnh Sơn Tùng đưa Hải Tú đi chơi Đà Lạt bằng G63

Hình ảnh được cho là Sơn Tùng M-TP đưa “nàng thơ” Hải Tú đi du lịch bằng chiếc xe sang mới tậu đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ rầm rộ hình ảnh một đôi nam nữ ngồi trong chiếc xe siêu sang G63. Theo chủ nhân bức ảnh, trong chuyến nghỉ lễ lên Đà Lạt, khi đường đang tắc và bị kẹt cứng giữa được, người này đã vô tình bắt gặp chiếc xe bắt mắt G63 và càng bất ngờ hơn khi đôi nam nữ ngồi trên xe chính là Sơn Tùng và Hải Tú.

Hình ảnh được cho là Sơn Tùng và Hải Tú.

Ngay sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng cho rằng dù hình ảnh khá mờ, nhân vật thì đeo khẩu trang... nhưng cặp trai gái trong xe có vẻ giống Hải Tú và Sơn Tùng.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những chia sẻ chưa thể xác thực của cư dân mạng. Trên trang cá nhân của Sơn Tùng và Hải Tú tuyệt nhiên không chia sẻ bất cứ một hình ảnh nào về chuyến đi Đà Lạt.

Đây là chiếc xe Sơn Tùng nhiều lần chụp ảnh cùng.

Thay vào đó, Sơn Tùng chia sẻ về tác phẩm mới của mình bằng tiếng Anh: “It’s time to conquer another mountain. My very first English song in my career. Let’s go on this journey with me SKY. THERE’S NO ONE AT ALL”.

Tạm dịch: “Đã đến lúc chinh phục một ngọn núi khác. Bài hát tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Sky hãy đồng hành cùng tôi. Không có ai là tất cả”.

Sơn Tùng chia sẻ về tác phẩm mới.

Trước đó, Sơn Tùng - Hải Tú dính phải tin đồn đang sắp dọn về căn biệt thự mà Sơn Tùng đang xây và chuẩn bị cho đám cưới ở tương lai không xa. Thậm chí cả hai còn bị bắt gặp cùng nhau bước ra từ biệt thự thuê dài hạn ở huyện Nhà Bè. Trong hình ảnh Doanh nghiệp và Tiếp thị ghi lại được, Hải Tú ngồi sau xe máy ôm eo “chủ tịch” khá tình cảm.

Trước đó cả hai bị bắt gặp đèo nhau bằng xe máy đi ra từ biệt thự riêng.

Nổ ra đã hơn 1 năm, tin đồn tình ái của Hải Tú - Sơn Tùng vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm. Cả hai vướng nghi vấn hẹn hò khi liên tục để lộ "hint" diện đồ đôi, sống chung nhà. Thậm chí "nàng thơ" của Sơn Tùng còn được cho là đã sinh con đầu lòng qua loạt dấu hiệu của mẹ bỉm.

Bị nghi yêu đương, thậm chí có con chung, song cả Sơn Tùng và Hải Tú đều chưa một lần lên tiếng về mối quan hệ.

Theo giadinhonline.vn