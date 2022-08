Người đàn ông điên cuồng đập phá xe ô tô đỗ bên hông nhà

Có nhiều cách xử lý xe ô tô đỗ chắn lối đi của chủ nhà nhưng người đàn ông này đã chọn cách tiêu cực nhất là đập phá tanh bành chiếc xe.

Đoạn clip đập phá xe ô tô đỗ trong ngõ đang lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo clip, một chiếc ô tô 7 chỗ màu đen đỗ ở đầu ngõ sát tường nhà dân có 2 mặt tiền. Một người đàn ông mặc áo màu vàng từ trong nhà đi ra, tay cầm một vật nặng như thanh gỗ kích thước lớn tiến tới phía đuôi xe. Bất ngờ người này giơ vật nặng lên đập liên tục vào đuôi xe ô tô, đập tới khi tấm kính ở đuôi xe vỡ vụn rơi xuống đất.

Vẫn chưa dùng lại ở đấy, người đàn ông lại tiến tới 2 bên gương chiếu hậu của xe ô tô đập phá tiếp.

Người đàn ông điên cuồng đập phá chiếc xe ô tô đang đỗ sát tường nhà. (Ảnh cắt từ clip)

Dẫu biết rằng tài xế đậu xe ô tô ngay tại ngã 3 đường gây cản trở giao thông nhưng hành động mất kiểm soát của người đàn ông áo vàng cũng sẽ khiến ông ta gặp hậu quả. Cư dân mạng đua nhau bình luận:

"Cũng là đậu xe nhưng nó lạ lắm luôn. Thay vì xịt sơn tạt mắm tôm, dán giấy hay xếp gạch quanh xe thì đây là 1 pha xử lý vô cùng cồng kềnh đến từ đội áo vàng! Phen này lại có ô tô đi rồi. Ở đây không bênh ông chủ xe ô tô nhưng cũng không bênh chủ nhà kia hoàn toàn được. Ức chế thật sự nhưng mà phen này tốn kém rồi đây";

"Đập rất dứt khoát, không trượt phát nào. Cụ áo vàng nổi nhất trên trang mạng hôm nay rồi. Người ta bảo một phút bốc đồng cả đời bóc lịch. Thiệt hại đôi gương, kính sau, thân vỏ... ít cũng 50 triệu. Phen này tỉnh lại cụ áo vàng lại mướt mải đi bán đất đền xe rồi";

"Ông chủ nhà vẫn ra khỏi nhà được chứng tỏ xe ô tô không chắn bịt kín cửa nhà. Cần kiểm tra xem người ta có bảng điện thoại để ở kính xe không thì gọi người ta, nhỡ đâu có việc khẩn cấp như quên đồ đạc hay nhà có người tai nạn không tiện đi lại phải về đẩy xe lăn đón ra xe... gì đó người ta đỗ tạm đó rồi quay lại ngay thì sao, lúc đỗ xe nhà ông kia đóng cửa không tiện hỏi xin làm phiền";

"Cái tội phá hoại tài sản của người khác chắc chắn bóc lịch. Không bênh gì bác chủ nhà nhưng có một số việc các cụ nên lưu ý khi đỗ xe theo luật là đỗ cách ngã 4 giao nhau tối thiểu 5m, không đỗ ở phần đường hẹp chỉ đủ 1 làn xe... chứ không phải cứ không có biển cấm là đỗ đâu nhé các cụ. Để rồi 2 bên lại sẽ khổ thôi".

Theo Điều 178 Bộ luật hình sự 2015, quy định về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản:

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật.



Nếu gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Nếu chủ nhân chiếc ôtô khởi kiện trong trường hợp này, chủ nhà khó thoát vòng lao lý.

Lam Giang

Clip: MXH