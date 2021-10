Dân mạng hoang mang sau 1 đêm không được 'chém gió' trên facebook: Phải tính kế lâu dài thôi!

Vào khoảng 22h20 đêm 4/10, mạng xã hội Facebook gặp lỗi nghiêm trọng khiến người dùng không thể xem tin tức hay đăng bài mới, ứng dụng Messenger cũng không gửi/nhận được tin nhắn. Cư dân mạng liền đổi sang đăng nhập vào Instagram nhưng cũng không thể tải bài viết, xem story hay thực hiện bất cứ thao tác gì.

Nhiều người lo sợ tài khoản cá nhân của mình bị "bay màu" nên tiến hành đăng nhập/đăng xuất nhiều lần đều không được. Thật may khi sáng ra mọi chuyện đã trở lại bình thường!

Nhiều người chia sẻ sau sự cố trên:

"Hoang mang thực sự khi mọi công việc, giao tiếp của mình trong thời gian giãn cách đều dùng tới facebook, vậy mà tự nhiên bây giờ bị bay màu không báo trước thì mất hết dữ liệu. Nội dung chat bàn bạc về công việc thì biết phải làm sao?";

"Đang định video call làm lành với em yêu tự nhiên không ý ới gì, lại tưởng bị chặn luôn rồi chứ, suýt nữa thì toang rồi đó anh Mark có biết không?";

"Lại cứ tưởng mạng bị lỗi gì đó thôi chứ, mở báo ra đọc thấy bảo Facebook nghỉ chơi luôn trên toàn cầu làm mình hết hồn".

Sau vụ việc đêm qua nhiều người cũng nhận ra rằng dường như bây giờ mọi người phụ thuộc vào mạng xã hội này quá nhiều.

"Mỗi ngày mình dành ít nhất 1 tiếng lướt facebook, đêm qua tự nhiên không vào được thấy trống vắng quá, chuyển qua tiktok dùng tạm";

"Nhờ có facebook lỗi mới biết vẫn còn có các cách liên lạc khác với thế giới của mình";

"Làm mình đêm qua lo tu sửa cái trang zalo để sẵn sàng cho chuỗi ngày dài sử dụng nó. Kết bạn, lập group chat các kiểu, cập nhật bìa, avatar, tiểu sử...";

"Tôi đã trắng đêm vì sợ hôm nay phải đi ăn mày thay vì bán hàng online tiếp. Bao công sức xây dựng page để bán hàng mà giờ tự nhiên đóng cửa cái bụp";

"Đau tim quá anh Mark ạ, lần sau anh làm ơn báo trước cho tụi em được không?".

Trước sự cố này, ông chủ Facebook là Mark Zuckerberg đã đăng đàn xin lỗi người dùng: "Facebook, Instagram, WhatsApp and Messenger are coming back online now. Sorry for the disruption today -- I know how much you rely on our services to stay connected with the people you care about". (Facebook, Instagram, WhatsApp và Messenger hiện đang trở lại trực tuyến. Xin lỗi vì sự gián đoạn hôm nay -- Tôi biết bạn dựa vào dịch vụ của chúng tôi để giữ kết nối với những người mà bạn quan tâm)

Như vậy, tình trạng lỗi này không chỉ xảy ra với người dùng tại Việt Nam mà trên phạm vi toàn cầu vào đêm qua. Đã có người tự hỏi: "Phải chăng mình đã quá lệ thuộc vào facebook? Qua sự cố này chúng ta có nên nhìn nhận lại cách sử dụng mạng xã hội được không các bạn, đừng trở thành nô lệ của thế giới ảo này, hãy sớm tìm cho mình cách sống độc lập nha".

