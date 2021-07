Có nên cho trẻ học online trước khi vào lớp 1?

Học tập là một quá trình, không nên nôn nóng

Mùa dịch bệnh Covid-19, không thể cho con học trực tiếp với thầy cô lớp 1, nhiều phụ huynh chọn giải pháp cho con học online. Mạng xã hội thời gian này ghi nhận khá nhiều chia sẻ trong phụ huynh với nhau về các lớp dạy trước lớp 1. Bên cạnh một số lớp do giáo viên lớp 1 dạy thật, được rỉ tai đến phụ huynh, cũng có một số trang người giới thiệu tự nhận là giáo viên, chào mời tham gia các lớp học trước lớp 1 online.

“Phụ huỵnh học sinh không nên gây áp lực cho trẻ trong độ tuổi này mà cần tìm các mô hình vừa học vừa chơi, giúp trẻ vừa thoải mái nhưng tiếp thu được một lượng kiến thức nhất định”- ThS Trần Quốc Toản .

Thạc sĩ Trần Quốc Toản- Giám đốc Tran Quoc Toan Education có con vừa qua ngưỡng vào lớp 1, đồng thời cũng là giáo viên theo dõi, nghiên cứu, giảng dạy năng khiếu cho trẻ mầm non bộ môn Mĩ thuật tại các trường mầm non gần 20 năm. Ông cho biết: “Muốn con tự tin và tiếp thu tốt ở môi trường tiểu học thì không phải ngày một ngày hai có thể giúp con thực hiện được điều này, mà là cả một quá trình học tập vui chơi khi trẻ được học ở môi trường mầm non”.

Vậy có nên cho trẻ học trước khi vào chương trình tiểu học hay không trong giai đoạn ngắn mùa dịch này? Thạc sĩ Toàn khẳng định là không, bởi theo ông khi gửi con cho những giáo viên không đảm bảo trình độ chuyên môn thì các cô dạy cho trẻ những kỹ năng không chính xác, chính điều này sẽ tạo thành thói quen không đúng từ ban đầu sau này rất khó sửa chữa.

Giờ hoạt động trải nghiệm của học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Lê Văn Thọ (quận 12 TP.HCM ). (Ảnh: Phan Nga)

“Một lớp trong trường TH thường sĩ số đông, nên khi vào lớp 1 với những kỹ năng chưa đúng và khó sửa, các con sẽ bị ảnh hưởng tâm lý. Để con nguyên hiện trạng như một tờ giấy trắng sẽ giúp các cô rèn luyện dễ dàng hơn. Tuy nhiên phụ huynh cần phải đồng hành cùng con trong giai đoạn đầu, rèn luyện cho con tính tự lập, đừng quá tạo áp lực về thành tích làm con cảm thấy nặng nề hoặc không nên so sánh với bạn của con để con cảm thấy tự ti”, Thạc sĩ Trần Quốc Toản nhấn mạnh.

Theo cô Châu Ngân, giáo viên tiểu học tại Quận 5, phụ huynh nên xem con mình học trường nào và tìm hiểu trường đó dạy bộ sách giáo khoa gì thì có thể mua về tham khảo. Phụ huynh có thể xem trên mạng cách dạy bộ sách đó rồi cho trẻ tập đồ chữ trước, hay tập đọc trước theo video hướng dẫn. Phụ huynh cho các bé làm quen với các chữ cái, cho bé vừa chơi vừa học, để bé biết sơ. Còn các kiến thức chính thì sẽ được các giáo viên truyền đạt.

“Trẻ học online thì sẽ khó tiếp thu hơn, phụ huynh phải kèm cặp trong quá trình học lớp 1 và theo sát cùng với trẻ trong suốt cả năm học. Phụ huynh cứ nghĩ ở trường trẻ sẽ được học đầy đủ rồi thì không phải kiểm tra lại bé học được gì. Nhưng khi thấy trẻ không nhớ bài, thì phụ huynh phải hỏi giáo viên để cùng kèm cặp cho con mình được tiến bộ hơn", cô Ngân nói.

Ví dụ trẻ chưa nhớ gì thì dạy cho trẻ nhớ. Bởi ở tuổi "mầm non" thì các bé chủ yếu là chơi, chứ học nghiêm túc rất khó. “Do đó, ở nhà phụ huynh nên kèm cặp và cho các bé xem các chương trình trò chơi như đọc số, viết số, hay trò chơi xếp chữ A.B.C...”, cô Ngân chia sẻ thêm.

Nêntrang bị cho trẻ kỹ năng cần thiết trước khi vào lớp 1

Theo thầy C.X.Hùng cán bộ quản lý Trường tiểu học tại Quận 3, TP.HCM, việc cho trẻ học trước khi vào lớp 1 nhiều năm nay không được ngành giáo dục khuyến khích. Bởi khi trẻ được nhận vào trường sẽ có thầy cô hướng dẫn cụ thể hơn, sẽ giúp trẻ lắm vững được kỹ năng cũng như kiến thức trong chương trình.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, Quận 12, TP.HCM. (Ảnh: Phan Nga)

Bên cạnh đó, Ngành giáo dục đang thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông năm 2018, với mục tiêu dạy học theo hướng phát triển năng lực phẩm chất của người học. Do đó, đòi hỏi giáo viên phải được tập huấn, hướng dẫn đầy đủ. Lo lắng là quyền của phụ huynh nhưng thời điểm này dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phụ huynh nên chăm sóc cho các cháu và bảo vệ sức khỏe cho gia đình là điều trên hết.

Thầy Hùng cho biết phụ huynh vẫn có nhu cầu cho con học trước khi vào lớp 1. Tuy nhiên cho trẻ đi học trước khi vào lớp 1, vô hình trung lại tạo áp lực cho các cháu. Phụ huynh thường nghĩ cho con học trước không được cái này thì được cái khác. Thường thì phụ huynh nghĩ thêm cũng không sai, do nhu cầu ai cũng muốn con mình được tốt hơn.

Tuy nhiên hiện nay, do chương trình dạy theo sách giáo khoa mới, chương trình mới, đòi hỏi ở giáo viên sự am hiểu, am tường về sách giáo khoa mới. Phải là các thầy cô dạy trong trường sắp tới mà các cháu được học và chính các thầy cô đó được tập huấn bài bản, nắm được tinh thần nội dung, tư tưởng dạy học đổi mới, thì các cháu mới lĩnh hội tốt.

Thầy Hùng lưu ý, yếu tố tâm lý rất quan trọng trong giáo dục học sinh. Thay vì cho các con vùi đầu vào học kiến thức khi còn nhỏ, phụ huynh nên tập cho trẻ những thói quen ăn, nghỉ đúng giờ, ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, sinh hoạt, học tập ngăn nắp quy củ... Khi trẻ vào trường tiểu học mà thiếu những kỹ năng đó sẽ khó cho các em.

Tranh thủ, thời gian giãn cách xã hội ở nhà, phụ huynh cần tạo cho các con không khí gia đình đầm ấm vui vẻ, ăn ngủ đúng giờ là quan trọng. Đồng thời, hướng dẫn các con xem sách báo, xem tivi, gợi mở thông qua những tài liệu sách vở, tranh ảnh để giáo dục cho các con ý thức cộng đồng, ý thức phòng chống dịch bệnh, mở mang kiến thức và phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới.

“Đào tạo con người phải gắn với thực tiễn, giống như môn toán bây giờ không còn những vấn đề về kiến thức vĩ mô, mà là giải quyết những tình huống thực tiễn. Cha mẹ gần gũi với các con, giúp các con biết vận dụng hiểu biết giải quyết các vấn đề thực tế, thì những phép tính với kiến thức sẽ rất nhẹ nhàng”, thầy Hùng chia sẻ.

Phụ huynh vội vàng cho con học tiền lớp 1 online với phương châm "được chữ nào hay chữ ấy" Lâu nay chuyện cho con đi học trước khi vào lớp 1 không hiếm, thậm chí có em còn được dạy gần hết chương trình lớp 1.

Theo giaoducthoidai.vn