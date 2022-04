Con trai 'tồ tồ' lớp 10 còn đòi ngủ với mẹ, thế mà lớp 11 đã lén giữ 'vật nhạy cảm' trong ví khiến bố mẹ tá hỏa

Phát hiện trong ví của con có hai cái bao cao su, chị Hoà bối rối và không biết phải làm gì với cậu con trai đang tuổi học trò của mình.

Bao cao su trong túi trẻ vị thành niên nói lên điều gì?



Chị Đỗ Thị Hoà (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) có hai con trai đang học lớp 11 và lớp 4. Với cậu lớn học lớp 11, lúc nào chị Hoà cũng yên tâm vì con ngoan, chăm học và không biết đua đòi theo các bạn. Thậm chí, hồi lớp 10 khi các bạn đã có người yêu thì con trai của chị vẫn thi thoảng "tồ tồ" đòi ngủ cạnh mẹ.



Mới đây, con trai để quên ví ở nhà. Chị Hòa mở ví để xem con sử dụng tiền bạc như thế nào thì phát hiện trong đó có hai cái bao cao su. Sự việc khiến chị bị sốc vì cứ nghĩ con còn non trẻ, chưa thể quan hệ tình dục.



Hai vợ chồng chị Hòa đã phải tìm cách tâm sự khéo léo với con trai. Cuối cùng con giải thích rằng: “Bạn con mua nhiều về chia cho mỗi đứa vài cái. Nếu không có bao cao su trong ví chúng nó nói là trẻ con”.

Chị Hoà tin con nói thật vì trước giờ chưa từng thấy con có dấu hiệu thích hay yêu một cô bạn nào. Thậm chí, con còn nói phải lên đại học mới có người yêu.



Khác với trường hợp trên, anh Nguyễn Văn Ninh (ở TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) "đứng hình" khi thấy con trai lớp 9 giải thích việc có bao cao su trong túi là để “chuẩn bị sẵn”. Dù biết con trai yêu sớm nhưng anh vẫn nghĩ đó là tình yêu học trò trong sáng chứ không phải là tình yêu đi kèm tình dục.



Ban đầu anh Ninh tức giận nên cấm cản con nhiều việc, thậm chí anh còn tự mình đưa đón con đi học để tránh chuyện con sa đà sau giờ tan trường. Tuy nhiên, cậu bé phản kháng bằng tuyên bố không thi vào lớp 10. Vì vậy anh Ninh quyết định thay đổi, mềm dẻo hơn để giáo dục giới tính cho con phù hợp với thời đại công nghệ internet như hiện nay.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn An Nhiên – Công ty tâm lý An Việt Sơn, Hà Nội, nếu đặt vào tâm trạng của các bậc phụ huynh khi thấy con còn ít tuổi đã có bao cao su trong ví thì cha mẹ sẽ rất giận dữ, có thể lao vào đánh con, mắng con. Tuy nhiên, khi đứng ở góc độ khác, cha mẹ nên thấy mừng vì con đã tự tìm hiểu về giáo dục giới tính và biết ngưỡng nào là an toàn. Nếu cha mẹ, nhà trường không dạy trẻ đúng về giáo dục giới tính, coi tình dục là chuyện tự nhiên thì trẻ có thể đi sai đường.



Trẻ ý thức được phải mang bao cao su khi có quan hệ tình dục sớm là chúng đã biết tác hại của quan hệ tình dục kém an toàn, bệnh lây qua đường tình dục và có thai ngoài ý muốn.

Cha mẹ khéo léo giáo dục giới tính cho con trẻ

Theo chuyên gia An Nhiên, nhiều phụ huynh vẫn coi giáo dục giới tính cho co là chủ đề nhạy cảm. Nhiều người thực sự bối rối không biết cách trò chuyện, tâm sự với con về vấn đề giới tính khi con bước vào giai đoạn dậy thì. Nếu trẻ dậy thì sớm, điều này càng trở thành vấn đề nan giải.

Một số phụ huynh quan niệm sai lầm rằng con mình vẫn còn nhỏ, còn ngây thơ nên chưa cần phải giáo dục giới tính, con chỉ cần tiếp thu nội dung học tập như trên trường là đủ. Đây thực sự là quan niệm sai lầm cần phải được thay đổi.

Với sự phát triển của mạng internet như hiện nay, trẻ học giáo dục giới tính đều "tự bơi". Trẻ tiếp xúc với máy tính, điện thoại hằng ngày, trẻ có nhiều nguy cơ tiếp cận với các văn hóa phẩm đồi trụy.... Điều này sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến việc phát triển tâm, sinh lý của trẻ và khiến cho quá trình giáo dục giới tính càng trở nên khó khăn hơn.

Trẻ tò mò về bản thân nên lên mạng tìm kiếm giải đáp chứ ít được ai giáo dục đúng hướng. Vì vậy, sẽ có hai luồng xảy ra: một là đi theo cái sai, hai là trẻ tự trang bị cho mình kiến thức.



Chuyên gia An Nhiên cho rằng, thay vì để trẻ "tự bơi" trong kiến thức giáo dục giới tính trên cõi mạng, cha mẹ nên gần gũi con hơn, theo dõi lịch sử xem website của con để biết con mình đang tìm kiếm cái gì, tò mò gì. Khi biết nhu cầu của con, cha mẹ sẽ nói chuyện với con dễ dàng hơn.



Cha mẹ nên tế nhị tư vấn cho con rằng ở tuổi vị thành niên khi cơ thể chưa phát triển toàn diện thì không nên quan hệ tình dục vì nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ trong tương lai. Đồng thời cha mẹ hãy trò chuyện làm sao để trẻ hiểu được tình yêu trong sáng tuổi học trò, tình yêu và tình dục khác nhau, tình dục dành cho người trưởng thành.

