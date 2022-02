Con gái có mùi lạ tắm mãi không hết, mẹ đưa đi khám bác sĩ thì bàng hoàng biết sự thật

Sau khi biết sự thật, người mẹ đã vô cùng hối hận vì thời gian qua đã bỏ bê con gái mình.

Trong quá trình chăm sóc con trẻ, đặc biệt là ở giai đoạn dưới 6 tuổi, các em luôn có tính hiếu kỳ về mọi thứ trước mắt. Với nhận thức còn hạn chế, ngoài việc ngắm nghía, chúng có thể tự tạo nguy hiểm cho bản thân và cho người khác từ những gì chúng thấy và cầm nắm được.

Ly Ly sau khi kết hôn thì hạ sinh một cô con gái kháu khỉnh. Tuy nhiên từ ngày có em bé, vợ chồng chị phải chung tay để lo liệu chi tiêu nhiều hơn trong gia đình nên ai cũng phải ra ngoài đi làm. Để vợ chồng cô có thời gian ra ngoài kiếm tiền, họ quyết định gửi con gái về quê cho bà nội chăm sóc.

Sau một quãng thời gian, khi đã tới tuổi đi học mẫu giáo, Ly Ly lại đón con gái về nhà để con được đi học ở một trường tốt hơn trong thành phố, vả lại cô cũng muốn bù đắp cho con những thiếu thốn về mặt tình cảm trong thời gian qua.

Ảnh minh hoạ

Vừa đón con gái về nhà, cô đưa con vào phòng tắm để vệ sinh cho con gái thì phát hiện trên cơ thể của em phát ra một mùi lạ. Cô chỉ nghĩ đơn giản là do mồ hôi hoặc mùi bị bám từ ngoài đường nên chỉ cần tắm sạch là hết. Ai ngờ sau đó, mùi lạ này vẫn còn bám trên cơ thể đứa bé. Cuối cùng, người mẹ này quyết định đưa đứa trẻ đến bệnh viện để kiểm tra.

Sau khi bác sĩ kiểm tra toàn bộ cơ thể đứa bé thì phát hiện có dị vật không rõ là gì ở phần dưới của cháu bé. Sau 1 giờ đồng hồ, bác sĩ đã gắp thành công dị vật ra khỏi cơ thể em, thì ra đó là một số món đồ chơi bằng nhựa. Theo bác sĩ, chúng đã ở trong cơ thể của đứa trẻ được nửa năm.

Ảnh minh hoạ

Trước sự việc kỳ lạ này, Ly Ly đã hỏi con gái vì sao lại có những món đồ chơi bên trong cơ thể mình thì em trả lời:"Vì phần thân dưới không thoải mái nên con đã nhét đầy đồ chơi vào". Sau khi nghe con gái nói, người mẹ trở nên suy sụp và bật khóc.

Đứa trẻ cũng nói rằng mình cảm thấy khó chịu nhưng bà không để ý nên em đã tự tìm cách khiến mình được thoải mái hơn. Có thể điều này xuất phát từ việc em đã quen với việc mặc tã giấy nên không có tã khiến em cảm thấy khó chịu. Nghe vậy, Ly Ly rất hối hận vì thời gian qua đã mải kiếm tiền mà quên quan tâm tới con gái.

Trong cuộc sống, có không ít những đứa trẻ tự làm tổn thương cơ thể vì tính tò mò. Các em rất có thể tự nuốt, ngậm hoặc dùng những vật sắc nhọn làm mình bị thương, điều này thực sự vô cùng nguy hiểm. Với tư cách là cha mẹ, chúng ta nên làm gì để hạn chế những sự việc đau lòng này?

Dị vật khi được gắp ra

1. Cha mẹ dạy con nhận biết về cơ thể mình

Sau khi trẻ được 3 tuổi, tính tò mò của trẻ ngày càng mạnh mẽ. Các em sẽ rất tò mò về bất cứ điều gì mới lạ, kể cả cơ thể của mình. Khi trẻ buồn chán, thỉnh thoảng các em sẽ làm những hành động bộc phát ngay trên chính cơ thể của mình ví dụ như tự ngoáy mũi, ngoáy tai.... Có thể cha mẹ cho đó là những hành động nhỏ, không đáng quan tâm nhưng thực tế lại rất có hại cho trẻ. Cha mẹ nên ngăn chặn kịp thời và hướng dẫn các em những điều cần thiết để trẻ hiểu biết thêm về cơ thể của mình, hình thành nên ý thức tự bảo vệ bản thân.

2. Hướng dẫn con nhận biết những điều nguy hiểm

Bản tính tò mò khiến trẻ thích lục lọi mọi thứ mà không biết nó có nguy hiểm hay không. Cha mẹ không thể ngăn cản tính hiếu kỳ nhưng điều có thể làm là giúp trẻ hiểu biết về sự nguy hiểm của đồ vật. Ngoài ra, phụ huynh cũng nên dán nhãn các vật dụng nguy hiểm và thông báo cho trẻ biết đó là những thứ không được đụng vào, phòng tránh các trường hợp gây hại cho trẻ.

Thêm nữa, người lớn cũng nên giấu kỹ, để xa tầm tay trẻ những vật dụng nguy hiểm trong nhà ví dụ như bật lửa, kéo, kính,…

3. Đồng hành cùng các con thật nhiều

Sự trưởng thành của trẻ không thể thiếu sự đồng hành của cha mẹ, nguyên nhân khiến trẻ tò mò với mọi thứ chủ yếu là do chúng cảm thấy nhàm chán và không có ai chơi cùng. Do đó hãy dành nhiều thời gian để chăm sóc yêu thương con cái, để mắt tới con mọi lúc, mọi nơi để chắc chắn rằng con an toàn.

Theo doanhnghieptiepthi.vn/Sohu