Gia đình, nhà trường cần cảnh báo bé gái về 'bẫy lừa tình' trên mạng xã hội

Ngày 11/10, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa bắt bị can Phạm Tú Uyên (SN 1995, ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ)- đối tượng có lệnh truy nã về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Nghi phạm Phạm Tú Uyên bị cơ quan công an bắt giữ.

Vị lãnh đạo Công an TP Vĩnh Yên cũng thông tin, từ năm 2018, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Phạm Tú Uyên. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, làm rõ nguyên nhân về vụ việc thì Uyên rời khỏi nơi cơ trú. Chính vì vậy, vào ngày 24/11/2019, cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đã ra quyết định truy nã Phạm Tú Uyên.

Sau hơn 3 năm truy tìm thì đến ngày 30/9/2022, cơ quan công an đã bắt được Uyên khi đang lẩn trốn ở cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Sau khi bị bắt Uyên đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ án liên quan tới Uyên xảy ra vào năm 2018. Khi đó, thông qua mạng xã hội Mocha, Phạm Tú Uyên làm quen với L.T.T.H. (sinh năm 2003, ở xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc). Đến tối 15/9/2018, Uyên chở H. đến địa bàn thành phố Vĩnh Yên dạo chơi rồi sau đó quan hệ tình dục với H. Sau đó, sự việc bị gia đình H. phát hiện và đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Luật sư Phan Anh Tuấn trao đổi với PV Infonet về vụ án.

Trao đổi với PV Infonet về vụ án nêu trên, luật sư Phan Anh Tuấn – Giám đốc Công ty Luật Việt Phú Thịnh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: “Không chỉ có sự việc trên, trước đó, không ít vụ việc cướp tiền, lừa lấy tài sản, bị hăm dọa, bị hiếp dâm… đã xảy ra chỉ vì nạn nhân quá tin tưởng và đi gặp mặt người quen trên mạng mà không hề phòng vệ, cảnh giác gì.

Công nghệ thông tin phát triển cũng kéo theo sự ra đời của rất nhiều ứng dụng, từ trò chơi điện tử tới các trang mạng xã hội. Bên cạnh những thông tin tích cực, các nội dung xấu độc cũng mọc lên như nấm, gây ra những hệ lụy khi trẻ em vô tình tiếp nhận.

Đầu tiên, phải kể đến đó là những hình ảnh nhạy cảm, hành động khiêu dâm khiến chính những người lớn cũng phải "nóng" mặt. Nó xuất hiện trên tất cả các nền tảng mạng xã hội mà bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể lướt phải nếu không có sự kiểm soát của bố mẹ”.

“Theo tôi được biết, thời gian gần đây, tại Việt Nam đã ghi nhận rất nhiều trường hợp lừa lấy tài sản như xe máy, tiền bạc, tư trang, bị dụ dỗ bỏ nhà ra đi, bị ép quan hệ tình dục,… trong đó nạn nhân và thủ phạm là hai người quen nhau từ các trang mạng. Đặc biệt, các bé gái dễ rơi vào bẫy lừa tình, lừa tiền trên mạng”, luật sư Phan Anh Tuấn nói.

Luật sư Phan Anh Tuấn cũng nhận định: “Tìm hiểu nguyên nhân sâu xa có thể thấy, những nạn nhân “nhí” này thường đến từ những gia đình “có vấn đề”. Đó có thể là gia đình có bố mẹ ly hôn, gia đình buông lỏng quản lý hoặc cấm đoán con em quá mức hay bố mẹ cũng không có nhiều kiến thức về thế giới mạng để cảnh báo cho con.

Bên cạnh đó, tâm lý của tuổi trẻ thường bồng bột, đôi khi cả tin, chủ quan, mạo hiểm và có phần đua đòi, để rồi dễ dẫn dắt bản thân vào chỗ nguy hiểm mà vẫn không hay biết, tự biến mình thành “con mồi” cho những tên “yêu râu xanh” như trong sự việc trên”.

Ở trường hợp cụ thể như vụ án của Phạm Tú Uyên, luật sư Phan Anh Tuấn phân tích: “Trong trường hợp này, nếu có đủ căn cứ xác định Phạm Tú Uyên phạm tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 1, điều 145 BLHS thì đối tượng sẽ phải đối mặt với hình phạt tù từ 1 năm đến 5 năm”.

Ngoài ra, luật sư Phan Anh Tuấn cũng khuyến cáo: “Với những trẻ em ở độ tuổi từ 13 đến dưới 16 tuổi, đang độ tuổi đến trường, thì nhà trường và phụ huynh cần quan tâm, giáo dục kỹ năng sống cho các con hơn nữa và sâu sát đủ để cảnh báo, răn đe các cháu khi thấy có cháu nhen nhóm có những biểu hiện lạ, bất thường.

Bên cạnh đó, gia đình, nhà trường cần nhắc nhở các cháu hết sức cẩn trọng khi bắt đầu một mối quan hệ trên mạng xã hội. Tuyệt đối không được để lộ những thông tin cá nhân của mình thông qua chia sẻ, hình ảnh, check-in… trên mạng xã hội. Ngay cả việc truy cập wifi ở những nơi công cộng cũng cần hết sức thận trọng vì những dữ liệu cá nhân có thể bị rò rỉ.

Gia đình nên nhắc các cháu phải hết sức chừng mực khi ứng xử, bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội; phải báo ngay cho người thân biết về những vấn đề rắc rối gặp phải từ mạng ảo để tìm hướng giải quyết, tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc rồi mới đến cơ quan công an trình báo”.

