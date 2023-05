Facebook, Google... nộp hơn 7.000 tỷ đồng tiền thuế

52 nhà cung cấp nước ngoài nộp 7.250 tỷ đồng tiền thuế

Tổng cục Thuế cho biết, đến nay, có 52 nhà cung cấp nước ngoài (trong đó có Facebook, Google, Microsoft, TikTok, Netfix, Apple) đã đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp vào ngân sách khoảng 7.250 tỷ đồng. Trong đó, năm ngoái, các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp 3.478 tỷ đồng; năm nay là 3.772 tỷ đồng.

Trước đó, theo số liệu từ Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 4/2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 136.191 tỷ đồng, đạt 9,9% so với dự toán pháp lệnh, bằng 82,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, tổng thu NSNN do cơ quan thuế quản lý ước đạt 578.035 tỷ đồng, bằng 42,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 100,7% so với cùng kỳ năm 2022.

52 nhà cung cấp nước ngoài nộp 7.250 tỷ đồng tiền thuế (Ảnh: Hoàng Hà)

Bộ Tài chính chấn chỉnh hoạt động thẩm định giá

Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) vừa có văn bản số 5029/BTC-QLG yêu cầu các doanh nghiệp thẩm định giá, các thẩm định viên nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật về thẩm định giá.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp thẩm định giá, các thẩm định viên về giá hành nghề trong quá trình cung cấp dịch vụ thẩm định giá cần tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thẩm định giá, Hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan khác.

Ngân hàng hoạt động hiệu quả, giảm chi phí nhờ kết nối dữ liệu, chuyển đổi số

Tại sự kiện Ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2023 diễn ra sáng 18/5, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, các tổ chức tín dụng đã không ngừng nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi các công nghệ số tiên tiến như dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo/học máy....

Nhiều ngân hàng có hơn 90% giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số. Khoảng 74,63% người trưởng thành đã có tài khoản ngân hàng. 3,71 triệu tài khoản Mobile Money đã được mở, trong đó hơn 70% tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa…

Tiền gửi vào ngân hàng tăng không đuổi kịp tốc độ cho vay

Ngân hàng Nhà nước cho biết, dù đã cố gắng giảm nhưng lãi suất cho vay hiện vẫn cao. Nguyên nhân do hệ thống ngân hàng là kênh cung ứng vốn chủ yếu cho nền kinh tế. Hơn nữa, ngân hàng cũng gặp áp lực trong và ngoài nước.

Huy động vốn đến ngày 27/4 tăng 1,78%, chỉ bằng gần 50% so với tốc độ tăng trưởng tín dụng 3,04%. Đồng thời, áp lực gia tăng lãi suất luôn tồn tại do Việt Nam có độ mở kinh tế lớn, biến động của thị trường tài chính, tiền tệ thế giới tác động nhanh và mạnh lên lãi suất, tỷ giá trong nước.

Nghị quyết mới về phát triển du lịch

Tại Nghị quyết 82/NĐ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững, ký ban hành ngày 18/5, Chính phủ cho hay, tuy mở cửa hoàn toàn từ 15/3/2022, du lịch Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại cần khắc phục.

Một trong những nội dung trọng tâm tại Nghị quyết 82 để đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch là tái cơ cấu lại thị trường, trong đó chú trọng thị trường có khả năng chi trả cao.

Thủ tướng phê duyệt quy hoạch điện 8

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Quy hoạch điện VIII đặt mục tiêu phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất điện. Định hướng đến năm 2050, tỷ lệ năng lượng tái tạo lên đến 67,5-71,5%. Kiểm soát mức phát thải khí nhà kính từ sản xuất điện đạt khoảng 204-254 triệu tấn năm 2030 và còn khoảng 27-31 triệu tấn vào năm 2050.

Bộ Công Thương ủng hộ giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô

Bộ Công Thương ủng hộ việc giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước và gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Đó là khẳng định của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tại họp báo thường kỳ Bộ Công Thương chiều 18/5 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, qua quá trình theo dõi, trong bối cảnh hiện nay các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực này đang gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí có doanh nghiệp đang đứng trước ranh giới của sự sống còn.

Hạnh Nguyên