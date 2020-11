Vụ nổ súng ở trạm BOT tại Thái Bình: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Sáng 25/11, Thượng tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Đại để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội giết người.