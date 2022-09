Cán bộ QLTT hành hung bạn gái dã man đối diện mức án 2- 6 năm tù

Theo luật sư, hành vi của Nhạc là đê hèn. Với việc gây thương tích cho nạn nhân 21%, Nhạc đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bị can có thể phải chịu án phạt tù 2- 6 năm.

Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Thanh Hoá (tỉnh Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Trọng Nhạc (SN 1986, trú phường Quảng Thắng, TP Thanh Hoá) về tội cố ý gây thương tích.

Lê Trọng Nhạc nhận lệnh khởi tố, bắt tạm giam.

Trao đổi với PV Infonet về vụ án này, luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng VPLS Tinh Thông Luật phân tích: “Cố ý gây thương tích là hành vi cố ý xâm phạm thân thể, gây tổn hại cho sức khỏe người khác dưới dạng thương tích cụ thể.

Hành vi cố ý gây thương tích là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền được tôn trọng và bảo vệ sức khỏe của người khác.

Việc Nhạc bắt giữ nạn nhân đã là hành vi vi phạm pháp luật. Vì pháp luật đã quy định, mọi người đều có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Điều đó có nghĩa là mọi người phải tôn trọng tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác.

Mọi việc làm xâm hại đến tính mạng, thân thể, sức khỏe danh dự và nhân phẩm của người khác đều bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc''.

Thương tích trên thân thể nạn nhân sau khi bị Nhạc hành hung.

“Ngoài ra, hành vi của nghi phạm còn thể hiện tính côn đồ, đây là một tình tiết tăng nặng.

Côn đồ được hiểu là hành động của những tên coi thường pháp luật, sẵn sàng dùng vũ lực và thích (hay) dùng vũ lực để uy hiếp người khác phải khuất phục mình, vô cớ hoặc chỉ vì một duyên cớ nhỏ nhặt là đâm chém, thậm chí giết người.

Hành động của Nhạc là xâm phạm sức khỏe, tính mạng, danh dự, gây gổ hành hung nạn nhân vì ghen tuông mù quáng. Nhạc và nạn nhân chỉ là bạn. Chị V không phải là vợ Nhạc. Hành vi của Nhạc là hành vi chiếm đoạt, không phải tình yêu đích thực.

Từ đó có thể kết luận, hành vi của Nhạc là hành vi đê hèn, pháp luật cần xử lý nghiêm và loại bỏ khỏi xã hội một thời gian, để người này cải tạo tốt và hoàn lương. Đây cũng là bài học đối với mọi người, đặc biệt là những người đã có gia đình, nhưng vẫn đi yêu người thứ 3”, luật sư Bình nêu quan điểm.

Cũng theo luật sư, với việc gây thương tích cho chị V. 21%, Nhạc có thể bị phạt tù từ 2- 6 năm.

Như Infonet đã thông tin, trước đó, ngày 23/8, Công an TP Thanh Hoá nhận được đơn trình báo của chị N.T.D (SN 1989, trú phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) về việc chị gái ruột của mình là N.T.V (SN 1985, trú phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) bị bạn trai đánh đập dã man từ đêm ngày 21 đến rạng sáng ngày 22/8 phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng gãy xương chính mũi, thâm tím vùng mắt, phần mềm xung quanh...

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP Thanh Hoá đã vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ. Theo công an, nguyên nhân dẫn tới vụ việc trên là do tối 21/8, khi chị V cùng Nhạc và một số người bạn đi hát karaoke, giữa chị V và Nhạc đã xảy ra mâu thuẫn nên Nhạc dùng tay đánh chị V, còn chị V giật và ném kính cận của Nhạc xuống nền nhà.

Chưa dừng lại ở đó, đến khoảng 0h00’ ngày 22/8, khi chị V được một người bạn chở về nhà thì Nhạc đi xe ô tô chặn đường yêu cầu chị V lên xe của Nhạc để nói chuyện.

Khi chị V lên xe thì Nhạc chở chị đến một khu vực khác rồi hành hung, đánh vào mặt, người, đầu... Dù chị V van xin nhưng Nhạc không buông tha, đến gần sáng ngày 22/8, thấy chị V bị thương nặng, Nhạc chở chị về nhà.

Ngày 23/8, Tổng Cục Quản lý thị trường ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 23/8) đối với Lê Trọng Nhạc, kiểm soát viên Đội QLTT số 1 (Cục QLTT Thanh Hóa) để làm rõ thông tin tố cáo hành hung phụ nữ.

Tiếp đó, ngày 24/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hoá đã ra Quyết định trưng cầu giám định để giám định thương tích đối với chị V. Kết luận chị V bị tổn thương cơ thể 21% (Kết luận do Trung tâm Pháp y tỉnh Thanh Hóa công bố giám định ngày 31/8).

Tân Trường