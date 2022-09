Khởi tố cán bộ QLTT hành hung người yêu thương tích 21%

Lê Trọng Nhạc (36 tuổi), cán bộ quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, xử lý việc hành hung một người phụ nữ (bạn gái Nhạc) phải nhập viện cấp cứu.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Lê Trọng Nhạc.

Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Thanh Hoá (tỉnh Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Trọng Nhạc (SN 1986, trú phường Quảng Thắng, TP Thanh Hoá) về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 23/8, Công an TP Thanh Hoá nhận được đơn trình báo của chị N.T.D (SN 1989, trú phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) về việc chị gái ruột của mình là N.T.V (SN 1985, trú phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) bị bạn trai đánh đập dã man từ đêm ngày 21 đến rạng sáng ngày 22/8 phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng gãy xương chính mũi, thâm tím vùng mắt, phần mềm xung quanh...

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP Thanh Hoá đã vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ. Theo công an, nguyên nhân dẫn tới vụ việc trên là do tối 21/8, khi chị V cùng Nhạc và một số người bạn đi hát karaoke, giữa chị V và Nhạc đã xảy ra mâu thuẫn nên Nhạc dùng tay đánh chị V, còn chị V giật và ném kính cận của Nhạc xuống nền nhà.

Chưa dừng lại ở đó, đến khoảng 0h00’ ngày 22/8, khi chị V được một người bạn chở về nhà thì Nhạc đi xe ô tô chặn đường yêu cầu chị V lên xe của Nhạc để nói chuyện.

Khi chị V lên xe thì Nhạc chở chị đến một khu vực khác rồi hành hung, đánh vào mặt, người, đầu... Dù chị V van xin nhưng Nhạc không buông tha, đến gần sáng ngày 22/8, thấy chị V bị thương nặng, Nhạc chở chị về nhà.

Chị N.T.V bị hành hung phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 23/8, Tổng Cục Quản lý thị trường ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 23/8) đối với Lê Trọng Nhạc, kiểm soát viên Đội QLTT số 1 (Cục QLTT Thanh Hóa) để làm rõ thông tin tố cáo hành hung phụ nữ.

Tiếp đó, ngày 24/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hoá đã ra Quyết định trưng cầu giám định để giám định thương tích đối với chị V. Kết luận chị V bị tổn thương cơ thể 21% (Kết luận do Trung tâm Pháp y tỉnh Thanh Hóa công bố giám định ngày 31/8).

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị