Hà Tĩnh: Phát hiện một cơ sở làm bánh trung thu bằng nguyên liệu 'trôi nổi'

Một cơ sở sản xuất bánh trung thu bằng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) kiểm tra, xử lý.

Công an làm việc với ông Võ Tá Quân. (Ảnh Công an Can Lộc)

Đội Cảnh sát kinh tế - ma tuý Công an huyện Can Lộc vừa phối hợp với Công an xã Vượng Lộc kiểm tra cơ sở sản xuất bánh Quân Thịnh, tại thôn Đông Huề, xã Vượng Lộc (huyện Can Lộc), do ông Võ Tá Quân (SN 1975) làm chủ.

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở của ông Quân đang sản xuất bánh trung thu bằng các nguyên liệu không rõ nguồn gốc, trên bao bì in bằng chữ nước ngoài.

Làm việc với cơ quan Công an, ông Quân khai nhận mua số nguyên liệu trên từ một thương lái ở TP Vinh (Nghệ An) rồi dùng để sản xuất các loại bánh trung thu. Sau khi đóng gói thì đem bỏ mối hoặc bán trực tiếp tại cửa hàng với giá từ 25.000 đến 40.000đồng/cái.

Số bánh trung thu thành phẩm và nguyên liệu không rõ nguồn gốc thu giữ tại cơ sở sản xuất bánh Quân Thịnh. (Ảnh Công an Can Lộc)

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ 64 cái bánh trung thu thành phẩm và 1,8kg nguyên liệu làm bánh không rõ nguồn gốc.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Hoàn