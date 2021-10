Điện thoại phát nổ khi học online, 1 học sinh tử vong thương tâm

Cắm sạc khi dùng điện thoại để học trực tuyến, một học sinh lớp 5 ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) không may bị bỏng nặng, tử vong sau khi chiếc điện thoại phát nổ.

Ảnh minh họa.

Ông Lê Trung Sơn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nam Đàn (Nghệ An) xác nhận, chiều 14/10, trong quá trình học trực tuyến, một học sinh trên địa bàn không may tử vong do chiếc điện thoại phát nổ.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 16h ngày 14/10, em N.V.Q. (SN 2011, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Nam Anh, huyện Nam Đàn) dùng điện thoại cắm sạc dự phòng để học trực tuyến. Quá trình học, chiếc điện thoại bất ngờ phát nổ khiến em Q. bị bỏng nặng.

Phát hiện sự việc, gia đình nhanh chóng đưa em đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã đến nhà để thăm hỏi, động viên gia đình; phối hợp tổ chức mai táng nạn nhân theo phong tục của địa phương.

Được biết, do tình hình dịch bệnh được kiểm soát nên 3 tuần gần đây học sinh trên địa bàn huyện Nam Đàn đã đến trường học trực tiếp. Tuy nhiên, hiện nay ở các nhà trường vẫn duy trì học trực tuyến 1 buổi trong một tuần để chuyển trạng thái cần thiết khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Thời gian qua, một số vụ việc thương tâm xảy ra đối với học sinh khi sử dụng máy tính, điện thoại để học tập. Mới đây vào ngày 10/9, một bé trai 10 tuổi ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) sử dụng máy tính học trực tuyến cũng bị điện giật tử vong.

Hà Nội: Thương tâm bé trai 10 tuổi tử vong do bị điện giật Bé trai 10 tuổi sống tại phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) tử vong thương tâm do bị điện giật sáng 10/9.

Bảo Trâm