Các ‘thánh địa’ du lịch tại Việt Nam có gì đáng trải nghiệm về đêm?

Đà Nẵng - Thành phố ánh sáng bên bờ sông Hàn

Dòng người ùn ùn đổ về các con đường hai bên bờ sông Hàn, các cây cầu chật kín người dân và du khách đứng xem pháo hoa... Đó là khung cảnh thường thấy mỗi dịp Đà Nẵng tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế (DIFF). Trải qua 12 lần tổ chức, sự kiện này đã trở thành “thỏi nam châm” đưa Đà Nẵng trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn bậc nhất mùa du lịch hè, đặc biệt là thu hút khách về đêm.

Khi những chùm pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời, người xem không khỏi trầm trồ trước những màn trình diễn mãn nhãn, kết hợp âm nhạc sôi động. Với nhiều du khách, pháo hoa đã trở thành “đặc sản” không thể bỏ lỡ khi đến Đà Nẵng.

Nổi lên như một “thánh địa giải trí” mới, Da Nang Downtown (tên mới của Công viên Châu Á) là tổ hợp vui chơi giải trí lớn bậc nhất về đêm, mang đến những show diễn nghệ thuật kết hợp trình diễn motor nước với pháo hoa trên mặt sông Hàn khiến nhiều du khách mê mẩn.

Không chỉ “check in” với những màn biểu diễn nhạc nước “đỉnh nóc kịch trần”, dạo quanh khu chợ đêm Vui Fest, thử sức với các trò chơi cảm giác mạnh hay hòa mình vào thế giới ẩm thực ngập tràn món ngon... là những trải nghiệm không thể bỏ qua tại Da Nang Downtown. Trên hành trình trải nghiệm, các nghệ sĩ biểu diễn vũ điệu hoạt náo đầy ấn tượng tạo nên một không gian vừa náo nhiệt vừa nghệ thuật.

Rời trung tâm thành phố, không khí đêm tại Sun World Ba Na Hills cũng là một trải nghiệm không thể bỏ qua với du khách khi đến Đà Nẵng. Đặc biệt, khu du lịch nổi tiếng này đang triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho du khách khám phá Bà Nà về đêm với combo Ba Na By Night, áp dụng cho khung giờ cáp treo sau 19h, mang đến vô số trải nghiệm huyền ảo khi màn đêm buông xuống.

Với những trải nghiệm độc đáo về đêm, nhất là trong thời gian cao điểm du lịch mùa hè, Đà Nẵng đang thỏa mãn mọi nhu cầu vui chơi - giải trí của du khách, thay vì chỉ có các bãi biển đẹp bậc nhất hành tinh như trước đây. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, năm 2024, thời gian lưu trú trung bình của khách du lịch tại Đà Nẵng đã có những thay đổi tích cực, tăng lên mức 1,5 ngày/lượt. Trong đó, khách quốc tế lưu trú trung bình 1,56 ngày/lượt, còn khách nội địa là 1,44 ngày/lượt.

Phú Quốc: Thị trấn Hoàng Hôn càng về đêm càng sôi động

Uống một ly bia tươi mát lạnh và hướng tầm mắt về phía Cầu Hôn xem show diễn Symphony of The Sea mãn nhãn, trải nghiệm nhịp sống đêm sôi động tại nhà hàng Sun Bavaria GastroPub, chị Cam Thảo (Đà Nẵng) chia sẻ: “Những ly bia cùng hải sản rất ngon và không gian sôi động của những màn trình diễn nhạc nước kết hợp pháo hoa cho tôi trải nghiệm khó quên về một không gian độc đáo tại Phú Quốc”.

Còn với các du khách nước ngoài như chị Kseniya và Alyona đến từ Kazakhstan, Thị trấn Hoàng Hôn - Phú Quốc về đêm là một thiên đường giải trí. “Symphony of the Sea hay Kiss of The Sea là những show diễn tuyệt vời. Những màn pháo hoa nghệ thuật và phần trình diễn của các vận động viên Flyboard khiến tôi choáng ngợp”, chị Kseniya hào hứng nói.

Đã trở thành một điểm đến mới của thế giới, Thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town là nơi mà bất cứ ai cũng phải trầm trồ khi chứng kiến mặt trời đỏ rực từ từ lặn xuống biển ở phía Cầu Hôn, tạo nên một khung cảnh huyền ảo đầy mê hoặc. Khi trời tối, nơi đây lại biến thành thiên đường lấp lánh ánh đèn đầy náo nhiệt với chợ đêm Vui Fest tấp nập du khách, cùng các show diễn vừa nghệ thuật, vừa hiện đại.

“Hiện nay Phú Quốc đã trở thành điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước nhờ chính sách miễn thị thực, đường bay thẳng giá ưu đãi… Các sản phẩm du lịch mới như show diễn pháo hoa hàng đêm, chợ đêm Vui Fest lúc nào cũng nhộn nhịp tại Thị trấn Hoàng Hôn, cùng các công trình mang kiến trúc Địa Trung Hải cổ điển là những trải nghiệm hút khách bậc nhất”, ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc, nhấn mạnh.

Cần nhiều hơn những điểm đến “đỉnh” về đêm

Cùng với Đà Nẵng, Phú Quốc, nhiều trung tâm du lịch lớn của Việt Nam cũng đang tập trung phát triển kinh tế đêm để níu chân du khách. Không thể không nhắc đến trải nghiệm đêm tại phố đi bộ Bùi Viện - "thánh địa" vui chơi về đêm tại TP.HCM. Với hàng loạt quán bar, pub, nhà hàng và các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố, nơi đây luôn thu hút đông đảo du khách.

Những hình mẫu thành công trên đã chứng minh rằng, một thành phố không chỉ đẹp vào ban ngày mà còn phải biết "tỏa sáng" khi đêm xuống. Trải nghiệm về đêm không chỉ giúp giữ chân du khách lâu hơn mà còn mang lại nguồn doanh thu lớn cho ngành du lịch. Hiện nay, các điểm đến khác như Cát Bà, Hà Nam, Sầm Sơn cũng đã lên kế hoạch trình diễn pháo hoa, nhạc nước “chiêu đãi” du khách mùa hè này.

Lệ Thanh