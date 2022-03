Hà Tĩnh: Thu giữ 1.050 bộ kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc rao bán qua mạng

Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tỉnh này kiểm tra, thu giữ 1.050 bộ kit test Covid-19 không có hoá đơn, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng tiến hành niêm phong số kit test không rõ nguồn gốc.

Từ thông tin rao bán trên mạng xã hội, ngày 07/3/2022, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6 - Cục quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh và Công an xã Thạch Trị tiến hành kiểm tra chỗ ở của anh N.Đ.S (SN 1989, trú tại xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh),

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 950 kit test Covid-19 mang nhãn hiệu Testsealabs Rapid Test kit Covid-19 Antigen Test Cassette, do nước ngoài sản xuất. Tuy nhiên, N.Đ.S không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Bước đầu đối tượng khai nhận, số kit test trên do chị gái gửi từ Thái Lan về để N.Đ.S bán kiếm lời. Hiện tại, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 03/3/2022, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6 - Cục quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tiến hành khám xe mô tô 02 bánh mang biển số 38X1- 025.75 do L.T.A (SN 2005; trú tại xã Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) điều khiển.

Qua kiểm tra, phát hiện 100 kit test mang nhãn hiệu Realy Tech Covid-19 Antigen Rapid Test Device do nước ngoài sản xuất.

Tại thời điểm kiểm tra, L.T.A không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

L.T.A bị lực lượng chức năng thu giữ 100 kit test Covid-19 mang nhãn hiệu Realy Tech Covid-19 Antigen Rapid Test Device không có hoá đơn, chứng từ.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định số tang vật trên là của L.T.M.H (SN 1975; trú tại xã Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) mua trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời.

Đội Quản lý thị trường số 6 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.T.M.H số tiền là 6.000.000 đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ số hàng hoá vi phạm để xử lý theo quy định.

Trần Hoàn