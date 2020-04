Bà Nà Hills mở cửa, giảm 60% vé cáp treo cho khách miền Trung - Tây Nguyên

Với rất nhiều du khách, được dạo bước trên Cầu Vàng trong những ngày đầu tiên Bà Nà Hills mở cửa trở lại sẽ là một niềm vui lớn! (Ảnh: HC)

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills (thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang) chính thức mở cửa hoạt động trở lại từ hôm nay 30/4.

“Đúng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày, việc khu du lịch Sun World Ba Na Hills đón khách trở lại được kỳ vọng sẽ góp phần bước đầu làm ấm du lịch nội địa, kích hoạt thị trường du lịch Đà Nẵng vốn đã sụt giảm tới 98% lượng khách trong tháng 4/2020 do dịch bệnh”, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng nhận định.

Theo bà Hạnh, việc kích hoạt lại thị trường du lịch Đà Nẵng đang bị sụt giảm mạnh là rất quan trọng, nhưng hiện nay yếu tố an toàn, phòng chống dịch Covid-19 vẫn là trên hết.

“Chúng tôi yêu cầu khu du lịch khi hoạt động trở lại phải tuân thủ nghiêm ngặt và triệt để yêu cầu phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho khách”, bà Hạnh nói.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Lâm An, Giám đốc Công ty CP Cáp treo Bà Nà, để đảm bảo an toàn cho du khách Khu du lịch Bà Nà Hills sẽ áp dụng nghiêm ngặt và triệt để các biện pháp phòng dịch. Công tác vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khu du lịch được triển khai rốt ráo và nghiêm túc trước ngày hoạt động trở lại và vẫn sẽ được duy trì định kỳ hàng ngày để đảm bảo an toàn cho du khách.

Để thực hiện việc giãn cách, số lượng khách tại từng khu vực và trên cabin cáp treo được khống chế, du khách trước khi vào cổng khu du lịch cũng được đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay diệt khuẩn…

Giám đốc Công ty CP Cáp treo Bà Nà cho biết, Bà Nà Hills sẽ áp dụng chương trình giảm giá vé cáp treo tới 60% cho du khách thuộc 19 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên trong một tháng, từ ngày 30/4 đến hết 31/5.

Mặc dù được mở cửa trở lại nhưng trước mắt Bà Nà Hills chỉ được phép hoạt động các khu vực gồm cáp treo, khu vực ngoài trời, dịch vụ lưu trú, ăn uống, nhà hàng (phải đảm bảo khoảng cách 2m giữa người với người). Các hoạt động vui chơi giải trí trong nhà (gồm karaoke, bar, pub, rạp chiếu phim, massage, bể bơi...) vẫn tiếp tục tạm dừng.

Thời điểm này, vườn hồng Morin tại Bà Nà Hills đang vào độ rực rỡ nhất.

Cùng mở cửa trở lại trong dịp nghỉ lễ này, Khu du lịch Núi Thần Tài (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cũng đã sẵn sàng đón khách với một số hạng mục mới vào hoạt động như đường trượt thủy cung; hố đen vũ trụ; các đường trượt trẻ em…

Thời tiết tại Đà Nẵng dịp lễ 30/4 – 1/5

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, trong dịp lễ 30/4 và 01/5, khu vực TP Đà Nẵng thời tiết chủ yếu ngày nắng, vùng núi chiều tối và có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Nhiệt độ dao động trong khoảng 22 - 33 độ C là nền nhiệt khá dễ chịu.

