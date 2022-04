Nghệ An: Doanh nghiệp vận tải hối hả cắt thùng xe cơi nới, chủ gara làm xuyên ngày đêm

Hàng loạt doanh nghiệp vận tải ở Nghệ An đã tự giác cắt bỏ phần thành, thùng cơi nới, đảm bảo đúng tải trọng theo quy định. Nhiều chủ gara trên địa bàn cũng tất bật làm việc cả ngày đêm, xóa bỏ phần “quá khổ” cho các chủ xe.

Chủ gara làm không hết việc

Những ngày này, anh Phan Trường Tăng (SN 1979, chủ Gara Tăng Tình, ở huyện Yên Thành, Nghệ An) tranh thủ làm việc cả ngày, đêm cho các chủ phương tiện vận tải, chủ yếu là cắt thành thùng các xe tải cơi nới.

Anh Phan Trường Tăng làm không hết việc.

“Mất khoảng 1,5 - 2 ngày mới có thể hoàn thiện việc cắt thùng cho một chiếc xe. Việc cắt 2 bên thành thùng thì nhanh, nhưng làm lại cho đẹp cả phần cắt, phía sau nắp thùng sau để trả lại nguyên bản của xe thì phải khá tỉ mỉ. Tiền công cắt mỗi chiếc xe từ 2 - 2,5 triệu đồng”, anh Tăng chia sẻ.

Các xe tải được cắt bỏ phần cơi nới thành thùng, chở đúng tải trọng theo quy định.

“Trong tuần qua chúng tôi đã làm việc hết công suất để cắt phần thùng cơi nới cho 3 chiếc xe của một doanh nghiệp trên địa bàn. Tùy vào kích thước mỗi xe (3 chân, 4 chân – PV), tiền công sẽ khác nhau, giá dao động từ 1 - 3 triệu đồng”, chủ gara Năm Hạnh (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết.

Ông Lê Thanh Nam (Giám đốc Công ty TNHH Thành Nam, Nghệ An) thông tin: "Đến nay doanh nghiệp chúng tôi đã cắt phần thùng cơi nới cho khoảng 15 chiếc xe tải nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật và an toàn giao thông".

Trong tuần qua, hàng loạt doanh nghiệp vận tải ở huyện Yên Thành, Đô Lương, Diễn Châu, Tân Kỳ… (Nghệ An) cũng đã tự giác đem xe đến các gara hoặc thuê nhân công để cắt bỏ phần cơi nơi, tránh việc xử lý, xử phạt của các cơ quan chức năng.

Nhiều chủ gara trên địa bàn Nghệ An kiếm tiền triệu từ việc cắt bỏ, thùng xe cơi nới.

Một chủ doanh nghiệp vận tải ở huyện Đô Lương (Nghệ An) cho hay, những ngày qua hàng chục chiếc xe tải đã được đưa đến các gara trên địa bàn để cắt phần thùng cơi nới, để đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

“Chúng tôi rất mong các doanh nghiệp vận tải khác chấp hành nghiêm các quy định về kích thước thành thùng, cắt phần cơi nới để đảm bảo an toàn khi lưu thông. Thực tế khi cắt bỏ đi, doanh nghiệp cũng gặp rất nhiều khó khăn khi khối lượng vận chuyển giảm, trong khi đó giá xăng dầu, rồi chi phí khác tăng cao khiến doanh nghiệp gặp khó”, chủ doanh nghiệp này băn khoăn.

Mạnh tay xử lý xe quá khổ, quá tải

Ngày 30/3, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, thời gian qua, đơn vị đã ra quân tập trung xử lí nghiêm các hành vi vi phạm về chở hàng quá khổ, quá tải… trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn.

Theo đó, từ ngày 15/02/2022 đến nay, Đội đã xử lý 32 trường hợp xe chở quá khổ, quá tải, tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành thùng xe, lập biên bản xử lý theo đúng quy định; đồng thời yêu cầu chủ xe, lái xe có trách nhiệm khắc phục hậu quả theo quy định.

Bên cạnh đó, Đội CSGT số 3 đã vận động các doanh nghiệp tự giác tháo dỡ cơi nới, trả lại nguyên trạng kích thước thành thùng xe. Đồng thời tập trung tuyên truyền các doanh nghiệp vận tải trên tuyến đường Hồ Chí Minh ký cam kết không chở quá khổ, quá tải.

Đến ngày 25/3/2022, 12 chủ xe đã tự gỡ bỏ phần cơi nới thùng xe, thực hiện “chạy đúng, chở đủ”, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) xử lý nghiêm các xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải.

Trao đổi với PV Infonet, Thượng tá Nguyễn Nam Hồng, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An thông tin thêm, từ ngày 12/3/2022 đến nay, Tổ công tác đặc biệt đã ra quân, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác đặc biệt đã lập 258 biên bản vi phạm, trong đó xe quá tải 68 trường hợp, quá khổ 51 trường hợp, vi phạm thành thùng, cơi nới 45 trường hợp, rơi vãi 78 và các vi phạm khác 25 trường hợp.

Còn lực lượng trên địa bàn toàn tỉnh đã lập biên bản xe quá tải 201 trường hợp, quá khổ 209, thành thùng 79, và rơi vãi 404 trường hợp vi phạm.

“Qua thực hiện kế hoạch, lực lượng Công an đã tuyên truyền cho các doanh nghiệp, chủ phương tiện hiểu và đã chấp hành nghiêm túc, tự giác cắt bỏ phần cơi nới thành thùng xe, cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông”, Thượng tá Hồng cho hay.

CSGT Nghệ An phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Từ ngày 12/3/2022, Công an tỉnh Nghệ An này đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý xe ô tô vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành, thùng xe trên địa bàn tỉnh…

Địa bàn tập trung kiểm tra là các khu vực gần điểm tập kết hàng hóa, công trường, kho bãi và các tuyến đường có mật độ phương tiện ô tô hoạt động vận tải lớn; các tuyến Quốc lộ 1A, 7A, 48, đường tránh thành phố Vinh…

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông, Công an cấp huyện cử lãnh đạo đơn vị trực tiếp tham gia tổ công tác chỉ đạo kiểm tra và xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các huyện, thành phố, thị xã được giao nhiệm vụ phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý các hành vi bảo kê, môi giới, dẫn dắt, tiếp tay cho hoạt động xe quá tải, các hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ của các đối tượng quá khích trong quá trình kiểm tra, xử lý xe ô tô vi phạm chở hàng quá trọng tải cho phép.

Việt Hòa