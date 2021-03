Tài xế xe khách vụ tai nạn 22 người thương vong phải chịu trách nhiệm ra sao?

Ngày 25/3, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với tài xế Nguyễn Văn Tâm (SN 1985, trú tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Cơ quan công an xác định do tài xế Tâm không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Nghi Lộc vào ngày 16/3/2021 khiến 3 người tử vong, nhiều người bị thương.

Trước đó, Infonet đã đưa tin, vào khoảng 05h ngày 16/3, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe đầu kéo.

Vào thời điểm trên, chiếc xe khách mang BKS 36B - 034.12 do anh Nguyễn Văn Tâm (SN 1985, trú tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển (trên xe chở 22 người) lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc – Nam.

Khi chạy đến Km 447+600, Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Nghi Thuận (huyện Nghi Lộc) thì bất ngờ đâm vào đuôi xe đầu kéo BKS 37V-0047 (kéo theo rơ moóc 37R-000.24) do anh Nguyễn Xuân Thắng (SN 1967, trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển đang dừng đỗ bên đường.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 19 người bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu.

Các nạn nhân được cấp cứu, chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Nói về vụ việc này, luật sư Hoàng Văn Hùng (VPLS Trung Hòa, Hà Nội) cho hay: "Với hậu quả là 2 người chết và số người bị thương lớn, việc khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc là đúng quy định.

Điều 260 cũng có quy định rất rõ về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Nhưng để xác định được hành vi của lái xe khách có dấu hiệu vi phạm tại Khoản nào của Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 thì cần phải xác định hậu quả cụ thể về số người chết, số người bị thương và tỷ lệ tổn thương cơ thể là bao nhiêu, thiệt hại về tài sản ra sao….

Ngoài ra, trách nhiệm về bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản cũng sẽ được đặt ra trong trường hợp này và sẽ được thực hiện trên tinh thần thỏa thuận hoặc theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 nếu như không thể thỏa thuận".

Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Không có giấy phép lái xe theo quy định;

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác;

c) Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

đ) Làm chết 02 người;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%:

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

Tiến Anh