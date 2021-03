Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe khách gây tai nạn ở Nghệ An khiến 3 người tử vong

Cơ quan chức năng xác định, do tài xế Nguyễn Văn Tâm (SN 1985, trú ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) không làm chủ tốc độ và chú ý quan sát dẫn đến tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 19 người bị thương.

Nghệ An: Xe khách tông xe đầu kéo, 1 người chết, hàng chục người bị thương

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với tài xế Nguyễn Văn Tâm (SN 1985, trú tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cơ quan công an xác định do tài xế Tâm không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Nghi Lộc vào ngày 16/3/2021 khiến 3 người tử vong, nhiều người bị thương.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 05h ngày 16/3, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe đầu kéo.

Vào thời điểm trên, chiếc xe khách mang BKS 36B - 034.12 do anh Nguyễn Văn Tâm (SN 1985, trú tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển (trên xe chở 22 người) lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc – Nam.

Khi chạy đến Km 447+600, Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Nghi Thuận (huyện Nghi Lộc) thì bất ngờ đâm vào đuôi xe đầu kéo BKS 37V-0047 (kéo theo rơ moóc 37R-000.24) do anh Nguyễn Xuân Thắng (SN 1967, trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển đang dừng đỗ bên đường.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 19 người bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu.

Bảo Trâm