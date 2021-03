Quảng Nam: Tìm người liên quan vụ nam thanh niên tử vong trên đường Hồ Chí Minh

Hiện trường nơi phát hiện nam thanh niên bán hàng dạo tử vong trên đường Hồ Chí Minh.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, qua công tác khám nghiệm tử thi và hiện trường thì nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Tuy nhiên, nạn nhân chết do tự gây tai nạn hay do va quẹt với xe khác thì cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.

“Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh và truy tìm nếu trường hợp nạn nhân tử vong do va chạm với phương tiện khác. Đồng thời, chúng tôi cũng đang kêu gọi quần chúng nhân dân, nếu ai nhìn thấy vụ việc thì liên hệ cơ quan công an để phục vụ quá trình điều tra…”, vị lãnh đạo này nói thêm.

Như Infonet đã đưa tin, sáng 14/3, Công an huyện Nam Giang tiếp nhận tin báo của người dân về việc có một người tử vong nằm trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cà Dy.

Tại hiện trường, thi thể được xác định là nam giới, mặc áo khoác đen, quần dài đen và đầu đội nón bảo hiểm. Người này tử vong cạnh chiếc xe máy được dựng gần đó, trên xe có chở theo một thùng hàng. Trên mặt đường xung quanh vị trí mà nạn nhân nằm có vết máu.

Quá trình xác minh, nạn nhân được xác định là Nghiêm Đình H. (SN 1996, quê ở tỉnh Thanh Hóa), hành nghề buôn bán hàng dạo tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam.

Sơn Tùng