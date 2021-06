Xác định nguyên nhân vụ tai nạn khiến 3 người tử vong ở Hưng Yên

Cơ quan công an đã làm việc với tài xế xe tải sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra chiều hôm qua (13/6) tại xã Đặng Lễ (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) làm 3 người tử vong tại chỗ.

Sáng 14/6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, qua khám nghiệm tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn giao thông trên là do lái xe BKS 89A-104.50 chạy lấn làn đường và gây tai nạn với xe ô tô BKS 20C-107.59. Các nạn nhân tử vong đều do đa chấn thương.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Làm việc với cơ quan công an, lái xe Nguyễn Đình Quyết cho biết anh mua xe ô tô trên ở Thái Nguyên nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Ngày 13/6, anh Quyết chở hàng từ Thạch Bàn (Hà Nội) về Thái Bình, đến địa phận xã Đặng Lễ thì xảy ra tai nạn.

Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý đôi với lái xe Nguyễn Đình Quyết thì cho kết quả âm tính với ma tuý, trong người không có nồng độ cồn.

Đối với lái xe Trần Văn Đạo, lực lượng chức năng đã lấy mẫu nhưng chưa tiến hành giám định nồng độ cồn, ma tuý.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 13/6, tại km9+500 đường nối cao tốc 5B và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (địa phận xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Tại thời điểm đó, anh Nguyễn Đình Quyết (SN 1985, trú tại Quỳnh Phụ, Thái Bình) điểu khiển xe tải BKS 20C-107.59 đã va chạm với xe ô tô BKS 89A-104.50 do anh Trần Văn Đ. (SN 1990, trú tại Ân Thi, Hưng Yên) điều khiển đi theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến anh Trần Văn Đ. cùng 2 người trên xe là chị Lê Thị N. (SN 1991, trú tại TP Hưng Yên) và cháu Nguyễn Hải Q. (SN 2017, con trai của chị N.) tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe ô tô con có biển số đăng ký 89A-104.50 có nhãn hiệu-số loại TOYOTA-VIOSENSP151LBEMRKU, sản xuất năm 2017 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký xe là Nguyễn Văn Phú, địa chỉ tại Quán trạch, Yên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 03/02/2021 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8906D – tỉnh Hưng Yên, có hạn kiểm định đến hết ngày 02/08/2022.

Ô tô tải có biển số đăng ký 20C-107.59, có nhãn hiệu-số loại FOTON-THACO OLLIN700CCSMB1, sản xuất năm 2016 tại Việt Nam; chủ xe theo giấy đăng ký xe là Trần Văn Triệu, địa chỉ tại tổ 4B, Phố Cò, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 10/07/2020 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2003D – tỉnh Thái Nguyên, có hạn kiểm định đến hết ngày 09/07/2021.

Sông Yên