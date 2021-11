Hơn 50 'quái xế' tụ tập bốc đầu xe máy, lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 2B, trốn vào rừng khi bị truy đuổi

Trước đó, vào chiều 3/11, trên đoạn đường từ QL 2B lên thị trấn Tam Đảo xuất hiện rất đông thanh niên (độ tuổi từ 14 đến 24, ở các huyện trong và ngoài tỉnh) tập trung điều khiển xe máy bốc đầu, lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Nhóm thanh niên bị cơ quan công an bắt.

Sau khi nắm được thông tin trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phối hợp Công an huyện Tam Đảo tổ chức ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô, gắn máy kể trên.

Đến 15h30 phút cùng ngày, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Tam Đảo đã bắt giữ được 54 trường hợp là các thanh, thiếu niên điều khiển trên 27 phương tiện vi phạm.

Bắt giữ các đối tượng chạy vào rừng nhằm trốn tránh việc bị xử lý.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, từ đầu năm 2021 đến nay, Công an tỉnh đã tiến hành tổ chức xử lý rất nhiều đối tượng thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn nhưng đến nay vẫn còn không ít một số bộ phận thanh, thiếu niên không chấp hành mà cố tình vi phạm.

Để tiếp tục ngăn chặn không để tình trạng này xuất hiện trên địa bàn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố trên địa bàn ra quân tổng kiểm tra, truy bắt, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

