Cùng “Xoay nắp đón điều may” nhận hàng chục ngàn món quà sức khỏe từ TH

Trà tự nhiên TH true TEA - Sẻ chia sảng khoái cho mỗi dịp tụ họp Công thức kết hợp lá chè đặc sản tinh túy từ những vùng nguyên liệu nổi tiếng của Việt Nam với nguồn nước ngầm núi lửa triệu năm tại Núi Tiên (Nghệ An) được xử lý với công nghệ siêu lọc hàng đầu thế giới, cho ra đời bộ đôi TH true TEA với vị trà xanh và trà ô long tự nhiên, lưu giữ trọn vẹn vị trà đậm đà thanh mát. Với hoạt chất EGCG giúp tỉnh táo và hương vị thơm ngon, đã khát, bộ đôi TH true TEA hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn đầy sảng khoái để sẻ chia câu chuyện, kết nối cảm xúc cho dịp cuối năm mà vẫn yên tâm về sức khỏe, an toàn thực phẩm. Nước gạo TH true RICE - Sẻ chia cảm hứng để đón Tết thú vị hơn Nước gạo TH true RICE là món đồ uống thơm ngon hoàn hảo trên bàn tiệc ngày Tết. Sản phẩm nói "không" với đường tinh luyện, có vị ngọt tự nhiên từ các loại gạo; cung cấp nguồn dưỡng chất lành mạnh, phù hợp cho cả gia đình. Với hương vị thanh nhẹ, nước gạo TH true RICE cung cấp Vitamin nhóm B và E hỗ trợ giữ dáng, đẹp da, phù hợp sử dụng trong dịp Tết khi các món ăn đặc trưng của dịp này đều nhiều dầu mỡ, đường, đạm.Nước uống sữa trái cây TH true JUICE milk - Sẻ chia năng lượng cho những hoạt động ngày Tết Nước uống sữa trái cây TH true JUICE milk - Sẻ chia năng lượng cho những hoạt động ngày Tết Một chai nước uống sữa trái cây TH true JUICE milk thơm ngon, mát lạnh sẽ giúp bạn F5 sức khỏe cho những ngày bận rộn dịp cuối năm. Nguồn năng lượng của TH true JUICE milk đến từ dưỡng chất của sữa tươi sạch từ trang trại TH và trái cây tự nhiên giàu vitamin và khoáng chất. TH true JUICE milk là giải pháp hoàn hảo để gia đình cùng sẻ chia năng lượng, đón một năm mới an khang, sum vầy cùng gia đình. Nước trái cây TH true JUICE – Nước trái cây thật cho Tết trọn thiên nhiên TH true JUICE là sản phẩm hoàn toàn từ trái cây thật với nguyên liệu tuyển chọn cùng đa dạng hương vị như cam, táo, táo-đào, ổi, xoài... mang đến sự lựa chọn đa dạng cho cả gia đình trong dịp năm mới.