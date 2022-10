Clip em bé rơi xuống nước ngập vùng vẫy gây thót tim, cảnh báo nhà nhà mùa lũ

Đoạn clip do camera an ninh nhà dân ghi lại được một tình huống nguy hiểm xảy ra vào lúc 12h trưa ngày 29/9/2022 đang được chia sẻ lên mạng xã hội, cảnh báo nguy hiểm cho các gia đình đang ở những nơi ngập lụt do mưa lũ.

Theo clip, xung quanh căn nhà kiên cố bị ngập nước. Ở bậc tam cấp có một cháu bé khoảng 3-4 tuổi cầm cây chổi lau nhà nghịch nước dưới sân. Không may cháu bị trượt chân ngã sấp mặt xuống nước. Mực nước ngập không quá sâu so với thân người, nhưng do cháu bé còn nhỏ nên bị chới với giữa dòng nước, cố gắng đứng lên nhưng vẫn ngã sõng soài. Clip gây thót tim khi bé đã vùng dậy đứng lên được và khóc thật nhiều nhưng người lớn vẫn ở trong nhà không ai chạy ra ứng cứu.

Phải tới khi cháu bé bò vào tới bậc thềm, thoát được tình huống nguy hiểm và khóc to thì người trong nhà mới nghe thấy và chạy ra bế cháu bé vào.

Cháu bé bắt chước người lớn cầm cây chổi lau nhà, đứng ngay ở bậc hè

Không may cháu bị trượt chân ngã xuống sân ngập nước và loay hoay mãi không đứng lên được

Khoảng sân ngập ngang người cháu bé nhưng khi bị ngã sấp xuống nước vô cùng nguy hiểm

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ai nấy đều nhắc nhau xem tình huống nguy hiểm này để cẩn thận hơn với con nhỏ, nhất là những nơi đang bị bị lũ:

"Hú vía, ông bà gánh còng lưng cho cháu bé. Mùa mưa lũ rồi, các bố mẹ chú ý con nhỏ nhé, không phải lúc nào cũng được may mắn như này";

"Con khóc to thế mà người nhà đâu hết cả rồi. Phúc lớn chứ con mà có mệnh hệ gì thì người lớn ân hận cả đời.

"Nhà ngập nước chắc bố mẹ chạy lũ mệt quá hay sao mà để con ra sân nghịch, ngã như vậy khóc to thế cũng không nghe được. Rõ khổ, nước nông với người lớn nhưng trẻ con còn nhiều đứa úp mặt vào chậu nước không dậy được còn chết đuối, huống hồ cả cái sân rộng mênh mông nước thế này".

Lam Giang

CLip: MXH