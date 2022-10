Clip nước lũ dâng cao nhanh như 'thủy thần', 3 phút đã mênh mông nước quanh nhà

Một đoạn clip do camera an ninh của gia đình tại Nghệ An ghi lại hình ảnh nước lũ về nhanh trong vòng vài phút đã ngập mênh mông quanh nhà khiến cư dân mạng xót xa.

Theo clip, theo giờ camera vào lúc 14h19'16" ngày 29/9/2022 ở sân nhà đang có bộ bàn nghế và nhiều đồ dùng của gia đình. Dòng nước lũ đục ngầu bắt đầu tràn từ phía sau nhà qua khu bếp ra sân, nước cuồn cuộn chảy ào tới quanh nhà. Rất nhanh, nước lũ kéo về cuốn trôi những vật dụng hàng ngày như xô, chậu, thùng nước... từ nhà ra sân. Cả đàn gà không kịp chạy lũ cũng bị nước cuốn trôi. Chỉ có 2 con gà may mắn vướng vào bộ bàn ghế ở sân nên được chủ nhà nhấc lên bàn đứng. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút từ khi lũ ào tới, thời điểm 14h21'44", nước lũ đã dâng cao tới nửa mét, ngập hết bộ bàn ghế để ở sân cũng như ngập qua bậc tam cấp tràn vào nhà.

Khung cảnh sân nhà khi nước lũ bắt đầu tràn về.

Những vật dụng, gia cầm bị dòng nước đục ngầu cuốn trôi.

Chỉ chưa đầy 3 phút nước lũ đã ngập tràn quanh nhà. (Hình ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh người đàn ông mặc áo mưa màu xanh chạy đi chạy lại nhặt những đồ dùng bị nước cuốn trôi, chú chó con leo lên hiên nhà ngập nước, và cả hình ảnh rón rén sợ sệt của cháu bé đứng sau bức tường nhìn hiện tượng đang diễn ra xung quanh đã khiến cho cộng đồng mạng thấy đau xót, nhiều người bày tỏ không kìm nén nổi nước mắt.

Đoạn clip thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bày tỏ cảm xúc và chia sẻ từ cư dân mạng:

"Xem nhưng clip như này đáng thương thật sự, còn rất nhiều hoàn cảnh nhà còn khó khăn hơn nữa. Chỉ mong mọi người bình an";

"Chỉ mong sao thiên tai lũ lụt có thể ghét bỏ miền Trung đừng quay lại nữa, nhớ những lần thức trắng đêm của mẹ. Nhớ cảnh nhà dột khi mưa to, nhớ những mất mát mà mỗi lần bão gây ra với quê hương. Miền Trung ơi kiên cường lên nhé";

"Nhìn mà xót xa quá, nhà mỗi trận mưa ngập vào cửa đã thấy khổ rồi, nhìn bà con ngập hết thế khổ thật. Câu hát ''miền Trung đất bồi phù sa người miền Trung gian khó nhiều đời qua'' cứ văng vẳng bên tai! Xót xa lắm! Xem clip rơm rớm nước mắt!".

Lam Giang

Clip: MXH