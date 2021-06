Xúc động chú chó trung thành chạy theo xe cấp cứu đưa chủ đi viện

Chú chó trung thành chạy theo xe cấp cứu đưa chủ đi viện

Người phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ sống cùng con chó săn lông vàng trên đảo Buyukada, tại thành phố Istanbul.

Cô đã bị bệnh từ lâu, nằm điều trị tại nhà và trong khoảng thời gian đó, chú chó trung thành luôn ở bên cạnh túc trực, không rời nửa bước.

Nhưng gần đây, bệnh tình trở nặng, cô phải đến bệnh viện bằng xe cấp cứu. Khi xe đến trước cửa nhà, con vật giương đôi mắt to như cầu xin được đi cùng, nhưng nhân viên y tế không thể cho nó lên xe do các chính sách y tế và an toàn vệ sinh.

Họ đóng cửa lại và khởi hành. Tuy nhiên, các nhân viên y tế đã vô cùng bất ngờ khi trông thấy trên cả quãng đường dài, chú chó trung thành vẫn chạy theo ngay bên cạnh chiếc xe chở chủ nhân.

Khi đến bệnh viện, con chó trung thành vẫn kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài bệnh viện cho đến khi được đoàn tụ với người phụ nữ.

Đây không phải lần đầu tiên một con chó theo chủ nhân đến bệnh viện. Chú chó Boncuk, ở Thổ Nhĩ Kỳ, nổi tiếng khi xuất hiện trong câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội. Chú chó liên tục đi bên ngoài bệnh viện khi cô chủ điều trị bệnh tại đó.

Ở Mỹ, một chú chó có tên Moose cũng khiến cư dân mạng cảm động trước hành động chờ đợi, tỏ ra đau buồn bên cạnh giường bệnh người chủ vừa qua đời.

Hoàng Dung (lược dịch)