Phát hiện sốc vượn cáo ở Madagascar biết hát có nhịp điệu

Phát hiện sốc vượn cáo biết hát có nhịp điệu

Ca hát và nhịp điệu ở các loài động vật khác đã thu hút các nhà khoa học trong nhiều thập kỷ, một phần vì chúng có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về quá trình tiến hóa của chính con người.

Theo một nghiên cứu mới công bố trên tại chí khoa học uy tín Current Biology, Indri indri, loài vượn cáo ở Madagascar, là một trong số ít loài động vật phát ra âm thanh có nhịp điệu.

Chiara De Gregorio, nhà nghiên cứu tại Đại học Turin, Italia, đồng tác giả nghiên cứu cho biết âm thanh vượn cáo Indri indri phát ra lúc thấp lúc cao xuyên qua không khí. "Nhịp điệu vượn cáo tạo ra được tính bao gồm âm thanh và khoảng lặng", Chiara De Gregorio nói.

Việc thu thập các bản ghi âm 'tiếng hát' của loài vượn cáo không phải công việc dễ dàng. Những con vượn cáo sống trên cây, sâu trong tán rừng nhiệt đới của Madagascar.

Các nhà nghiên cứu đã dành nhiều năm theo dõi chúng trong rừng để thử và nghe chúng hát. Tuy nhiên có những ngày vượn cáo không hề hát.

Sau 12 năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân tích 636 bản ghi âm âm thanh của 39 cá thể vượn cáo trưởng thành và nhận thấy chúng có hai kiểu nhịp điệu khác nhau.

Thứ nhất là isochrony, đó là khi các khoảng cách giữa các nốt cách đều nhau. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng những con vượn cáo cũng hát theo mô hình tỷ lệ 1:2, đó là khi quãng thứ hai dài gấp đôi quãng thời gian đầu tiên.

De Gregorio giải thích rằng cả hai kiểu ngắt quãng đều được tìm thấy trong phần giới thiệu bài hát "We Will Rock You" của ban nhạc Queen.

Các nhà nghiên cứu không biết chính xác lý do tại sao vượn cáo phát triển tài năng độc đáo này. Tuy nhiên, De Gregorio và nhóm nghiên cứu tin rằng khả năng ca hát phát triển giúp vượn cáo liên lạc đường dài và bảo vệ lãnh thổ.

De Gregorio nói: "Vượn cáo là một loài linh trưởng. Kết quả của chúng tôi là một bằng chứng quan trọng giúp hiểu được nguồn gốc khả năng nhịp điệu, tình yêu của con người với khiêu vũ và niềm đam mê âm nhạc".

Bước tiếp theo trong nghiên cứu của De Gregorio là xác định xem những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng này biết ca hát ngay khi mới chào đời hay đó là kỹ năng mà chúng học được qua quá trình sinh sống và phát triển.

Mèo lạ mặt hai màu nổi tiếng thế giới do 'tai nạn' bẩm sinh hiếm gặp Thoạt nhìn hình ảnh về mèo hai mặt nhiều người cho rằng đó là sản phẩm của công nghệ photoshop nhưng trên thực tế đó là những sinh vật có thật được yêu thích.

Hoàng Dung (lược dịch)