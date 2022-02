Người đàn ông đóng giả ca sĩ huyền thoại xuất hiện trong sở thú làm điều đặc biệt

Một sở thú ở Anh đã thuê một người đóng giả ca sĩ huyền thoại Marvin Gaye để giúp những con khỉ có nguy cơ tuyệt chủng sinh sản.

Một công viên bảo tồn ở Anh đã đưa ra nỗ lực thú vị để thúc đẩy sự hồi sinh của loài khỉ có nguy cơ tuyệt chủng. Sở thú Trentham, nằm ở Stoke-on-Trent, đã thuê một người đóng giả ca sĩ huyền thoại Marvin Gaye để giúp khuyến khích các con vật giao phối và sinh sản.

Người đàn ông đóng giả ca sĩ huyền thoại Marvin Gaye hát tình ca trước những con khỉ

Marvin Gaye là một ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ, người được coi là một trong những ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, ông đã nhiều lần đứng trong Đại sảnh Danh vọng Grammy, giành được Giải thưởng Thành tựu trọn đời Grammy vào năm 1996, và giành được một số giải thưởng và danh hiệu cao quý khác trong âm nhạc. Ông qua đời năm 1984 vì bị hai vết thương do đạn bắn.

Các nhân viên tại sở thú Trentham lo lắng về số lượng khỉ Barbary ngày một giảm. Đây là loài khỉ thường thấy ở Bắc Phi và khu vực Gibraltar. Ban quản lý sở thú đã quyết định đưa ra hành động đặc biệt trong nỗ lực gia tăng khả năng sinh sản cho khỉ. Họ đã mời ca sĩ Dave Largie để đóng giả Marvin Gaye.

Largie tái tạo âm điệu của ca sĩ quá cố qua các bản hit như 'Sexual Healing' và 'Let's Get it on' để xem liệu những bài hát cổ điển như vậy có thể giúp khỉ đầu đàn sinh sản hay không.

Đại diện sở thú cho biết: "Những con khỉ được nghe trực tiếp tiếng hát của ca sĩ với những bản tình ca cổ điển để giúp thúc đẩy tình yêu tại khu rừng trong mùa giao phối này".

Nhân viên chăm sóc những con khỉ cho biết họ đã thấy một số hành vi đáng yêu thể hiện tình cảm của khỉ khi nghe ca sĩ hát.

Số lượng khỉ Barbary giảm dần, bị ảnh hưởng bởi nạn phá rừng và buôn bán vật nuôi bất hợp pháp. Theo ước tính của các nhóm nghiên cứu, hiện chỉ còn lại 8.000 con khỉ đuôi dài Barbary trong tự nhiên.

Matt Lovatt, giám đốc sở thú cho biết: "Chúng tôi nghĩ rằng đó là một cách sáng tạo khuyến khích những con khỉ cái thể hiện một chút tình cảm với những con đực. Con cái trong mùa giao phối với một số con đực. Mỗi lần sinh sản rất quan trọng đối với loài khỉ Barbary, chúng hiện đang được xếp vào loại có nguy cơ tuyệt chủng. Mùa sinh nở diễn ra vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè hàng năm. Hy vọng Marvin sẽ làm nên điều kỳ diệu và chúng tôi có thể chào đón một số khỉ con mới chào đời trong thời gian tới".

