Khoảnh khắc ngoạn mục lọt vào ống kính nhiếp ảnh gia tự do ngoài khơi bờ biển Tonga.

Ngoạn mục cá voi lưng gù khiêu vũ trong làn nước sâu

Những con cá voi lưng gù to lớn thể hiện các bước nhảy nhào lộn bên trong làn nước sâu ở vùng biển ngoài khơi bờ biển Tonga. Nhiếp ảnh gia tự do David Edgar đã may mắn ghi lại được những khoảnh khắc đáng kinh ngạc trong một chuyến lặn biển.

Được biết, David Edgar đã kịp ghi hình chỉ với một nhịp thở duy nhất mà không cần thiết bị lặn.

Khoảnh khắc kỳ diệu cho thấy con cá voi lưng gù vui tươi bắt đầu nhảy múa, xoay người, quay ngay trước mặt David Edgar.

Người đàn ông 31 tuổi làm nhiếp ảnh gia tự do trong suốt 7 năm qua. Anh đến từ Sydney, Australia, đã nhiều lần ghi lại được khoảnh khắc đáng kinh ngạc trong quá trình lặn tự do.

browser not support iframe.

David Edgar chia sẻ rằng: "Tôi đã chụp những hình ảnh về cá voi lưng gù nhảy múa cách vài km ngoài khơi bờ biển Tonga, một nhóm các đảo nhỏ ở nam Thái Bình Dương. Hòn đảo gần nhất là Tongatapu, là hòn đảo chính của Tonga. Tôi đi ra biển trên chiếc thuyền nhỏ cùng với vợ, Alice để tìm kiếm cá voi. Chúng tôi đều là những thợ lặn tự do, bơi cùng cá voi trong 7 năm qua ở Tonga. Lần này tôi phát hiện ra hai con cá voi quanh quẩn gần đây, một con đang ngủ gần đáy biển và một con đang nô đùa gần bề mặt. Thông thường, những con cá voi lưng gù cảm thấy tò mò nhất khi phát hiện con người, con cá voi nhỏ hơn chơi đùa với con người. Chúng rất thoải mái và thể hiện sự tò mò về chúng tôi. Đó là một trải nghiệm đáng kinh ngạc".

David Edgar cho biết những bức ảnh đẹp nhất chụp vào tháng 9/2019 nhưng gần đây mới là lần đầu tiên chia sẻ trên mạng xã hội. Rất nhanh chóng, những bức ảnh thu hút sự chú ý của cư dân mạng, có hàng ngàn lượt thích, chia sẻ và bình luận.

Nhiếp ảnh gia 31 tuổi, David Edgar nói: "Tôi thực sự yêu thích những bức ảnh và video về cá voi lưng gù. Chúng đặc biệt vui tươi và rất thích nô đùa trên bề mặt. Một số loài cá voi không chủ động lượn lờ lại gần, nhưng một số khác thể hiện rõ sự tò mò, cố gắng tìm hiểu chính xác những gì con người đang làm. Thật là một cảm giác tuyệt với khi có thể chia sẻ niềm đam mê của tôi với cá voi và thế giới dưới nước cùng cư dân trên mạng xã hội".

Hoàng Dung (lược dịch)