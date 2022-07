Đoạn video gây sốc cho thấy khoảnh khắc tấm kính lớn rơi khỏi tòa nhà ở Colliers Wood, Anh.

Stuart Neaverson chia sẻ đoạn video trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc kinh hoàng xảy ra ở một tòa nhà cao tầng tại phía nam London, Anh.

Khoảnh khắc kinh hoàng tấm kính lớn rơi từ tầng 12 tòa nhà cao tầng

Sau tiếng động lớn, người ta trông thấy tấm kính từ tầng 12 tòa nhà rơi xuống nhất, ngay phía trước tòa nhà. May mắn vào thời điểm xảy ra vụ việc không có người qua lại ở phía dưới.

Theo báo cáo, một con chim đã bay vào va mạnh vào tấm kính một vài ngày trước khi xảy ra sự cố. Tuy nhiên, không ai kiểm tra và phát hiện để kịp thời sửa chữa.

browser not support iframe.

Stuart Neaverson cho biết: "Tôi bị sốc khi trông thấy sự việc diễn ra ngay ở giữa khu phố sầm uất. May mắn, không ai bị thương sau khi sự cố xảy ra. Chúng tôi sẽ đánh giá toàn bộ về mức độ an toàn của tòa nhà để đảm bảo cư dân và người dân xung quanh được an toàn".

Đại diện chính quyền địa phương chia sẻ rằng những gì xảy ra trong đoạn video là "kinh hoàng", phép màu thực sự xảy ra khi không ai bị thương.

Video lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý, nhận hơn 100.000 lượt xem và nhiều bình luận. "Tôi đã đứng ở đó vài ngày trước. Thật may mắn", "Thật khủng khiếp, không ai bị thương là một kỳ tích"... cư dân mạng bình luận.

Phát hiện hóa thạch cổ giải đáp bí ẩn về cách gấu trúc ăn chay Hóa thạch 6 triệu năm của gấu trúc giúp các nhà khoa học tìm ra lời giải cho câu hỏi bí ẩn liên quan đến chế độ ăn chay của loài động vật to lớn này.

Hoàng Dung (lược dịch)