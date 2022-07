Con gấu bất ngờ thay đổi, nổi giận tấn công người huấn luyện ngay khi thực hiện màn biểu diễn trong rạp xiếc.

Sự việc xảy ra tại một rạp xiếc ở thành phố Blagoveshchensk, Nga. Tất cả những người chứng kiến vô cùng sửng sốt trước phản ứng dữ dội của một con gấu vốn dĩ được cho là lành tính.

Gấu hung hăng tấn công người huấn luyện ngay tại rạp xiếc

Khi đang thực hiện màn biểu diễn như mọi ngày, con gấu đột nhiên trở nên kích động tấn công người huấn luyện đứng trên sân khấu.

Khán giả sợ hãi kêu la càng khiến gấu bị kích động. Một người huấn luyện thú phải dùng dây điều khiển con vật, buộc nó phải nghe lời trước khi tìm cách chạy trốn.

Một người huấn luyện lại gần cho gấu ăn một miếng bánh rồi sau đó gấu bình tĩnh trở lại, tiếp tục thực hiện trò nhảy trên ghế đẩu bằng hai chân sau.

browser not support iframe.

Một nhân chứng là khán giả có mặt trong buổi biểu diễn cho biết: "Có khả năng con gấu bị trêu chọc. Nó tức giận, bắt đầu đá, tấn công người đàn ông. May mắn khi tất cả đã kết thúc một cách an toàn".

Video lan truyền trên mạng xã hội nhận nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều ý kiến chỉ trích sân khấu biểu diễn không có rào chắn bảo vệ khán giả.

Đại diện rạp xiếc cho biết lý do con gấu tấn công người huấn luyện có thể do nó bị hoảng sợ do ánh đèn flash khi khán giả chụp hình. Sau sự cố, ban quản lý quyết định cắt bỏ tiết mục trên khỏi chương trình. Người huấn luyện vẫn ổn, con gấu vẫn ổn, chưa xảy ra bất kỳ điều nghiêm trọng nào. Con gấu sẽ không bị giết, nó không có lỗi.

Hoàng Dung (lược dịch)