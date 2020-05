'Giải mã' du khách đến Đà Nẵng dịp lễ 30/4 – 1/5 cao hơn dự kiến

Dịp lễ 30/4 – 1/5 vừa qua, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng đạt 14.224 lượt, tuy giảm 96,3% so với cùng kỳ năm 2019 nhưng cao hơn khoảng 2,5 lần so với dự kiến trước lễ (chỉ khoảng 5.800 lượt)!

Lượng khách thực tế cao hơn dự kiến gần 2,5 lần

Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, theo ghi nhận mới nhất đến chiều 3/5, tổng lượng khách đến TP tham quan, du lịch trong dịp lễ 30/4 – 1/5 vừa qua đạt 14.224 lượt, giảm 96,3% so với cùng kỳ 2019. Trong đó khách quốc tế ước đạt 610 lượt (là khách lưu trú trước thời điểm 28/3/2020), giảm 99,5%; khách nội địa ước đạt 13.614 lượt, giảm 94,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Du khách nước ngoài lưu trú tại Việt Nam trước thời điểm 28/3/2020 đến Đà Nẵng tham quan, du ịch trong dịp lễ 30/4 - 1/5 vừa qua (Ảnh: HC)

“Tuy nhiên so với dự kiến của chúng tôi trước lễ là chỉ đạt 5.800 lượt thì tổng lượng khách thực tế đến Đà Nẵng dịp lễ 30/4 – 1/5 vừa qua cao hơn gần 2,5 lần. Đây cũng là điều đáng ghi nhận trong bối cảnh thị trường du lịch chỉ mới bắt đầu kích hoạt trở lại sau thời gian khá dài phải “đóng băng” để phòng, chống Covid-19. Đồng thời dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 năm nay chỉ 4 ngày, ít hơn 01 ngày so với năm 2019!” – Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Tán Văn Vương nói.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, sau khi UBND TP có văn bản 2840/UBND-VHXH ngày 23/4 về tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, hiện một số đơn vị lữ hành trên địa bàn đã bắt đầu hoạt động trở lại với các chương trình khuyến mãi nhân dịp lễ 30/4 - 01/5. Phần lớn các đơn vị hoạt động với việc tư vấn qua điện thoại, đặt các dịch vụ trực tuyến như vé máy bay, phòng khách sạn, tuy nhiên số lượng không đáng kể.

Đáng nói, cũng theo Sở Du lịch Đà Nẵng, lâu nay khách du lịch trong và ngoài nước đến TP bằng đường hàng không chiếm số lượng chủ yếu. Tuy nhiên trong dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay, các đường bay quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng chưa hoạt động trở lại do tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, tuy một số đường bay nội địa đến Đà Nẵng đã nối lại nhưng sau thời gian dài giãn cách xã hội, khách du lịch ở hai đầu Nam – Bắc có xu hướng tham quan, nghỉ dưỡng ở những nơi gần chứ chưa có kế hoạch tới các điểm đến xa hơn như trong dịp lễ các năm trước. Như vậy liệu có mâu thuẫn với “thống kê” lượng khách đến Đà Nẵng dịp lễ vừa qua cao hơn dự kiến?

Lượng du khách đến Bà Nà Hills trong dịp lễ 30/4 - 1/5 vừa qua cao hơn dự tính gấp 3 lần

Giải mã “mâu thuẫn”

Bà Lê Thị Ái Diệp, Trưởng phòng Quản lý cơ sở lưu trú (Sở Du lịch Đà Nẵng) cho biết, theo số liệu cập nhật của Phòng này, hiện có khoảng 150/968 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đang hoạt động, trong đó có khoảng 50 cơ sở mới mở cửa trở lại sau khi Chính phủ và UBND TP Đà Nẵng thực hiện các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội và cho phép đón khách trở lại từ ngày 23/4.

Ngày 27/4, Sở Du lịch Đà Nẵng có báo cáo sơ bộ, ước tính du khách lưu trú trong dịp lễ 30/4 – 1/5 chỉ 1.626 lượt, giảm đến 99% so với cùng kỳ 2019. Tuy nhiên mấy ngày lễ vừa qua, lượng khách tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đạt 3.989 lượt, giảm 97,5% so với cùng kỳ 2019. Trong đó khách nội địa ước đạt 3.450 lượt, giảm 95,9% so với cùng kỳ; khách quốc tế đạt 539 lượt khách, giảm 99,3% so với cùng kỳ năm 2019 (hầu hết là khách lưu trú dài hạn từ trước).

“Lượng khách thực tế mà các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đón và phục vụ trong dịp lễ vừa qua đạt gần 4.000 lượt, tăng gần gấp 2,5 lần so với ước tính trước lễ là do xu hướng khách đi lẻ từ các tỉnh lân cận (Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình,…) đến Đà Nẵng tăng, nhất là trong dịp này một số khu du lịch lớn trên địa bàn TP đã mở cửa đón khách trở lại với nhiều kích cầu ưu đãi...” – Bà Lê Thị Ái Diệp nhận định.

Tương tự, theo ước tính của Sở Du lịch Đà Nẵng trước lễ (ngày 27/4), lượng khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay ước đạt 5.400 lượt, giảm 98,1% so cùng kỳ 2019. Tuy nhiên trên thực tế, các khu, điểm du lịch ở Đà Nẵng đã đón 13.924 lượt khách, giảm 95,2% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó khách quốc tế đạt 550 lượt, giảm 99,4% so với cùng kỳ năm 2019, khách nội địa đạt 13.374 lượt khách, giảm 93,3% so với cùng kỳ năm 2019.

“Khách đến các khu, điểm du lịch cao hơn ước tính trước lễ do Khu du lịch Bà Nà Hills có chính sách giảm giá từ 750.000 đồng/vé xuống còn 300.000 đồng/vé áp dụng cho cả miền Trung, Tây Nguyên nên thu hút được lượng khách tham quan vượt hơn dự tính gấp 3 lần; Khu di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn mở cửa không thu phí…” – Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Tán Văn Vương cho biết.

Các khu, điểm du lịch ở Đà Nẵng nghiệm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong dịp lễ 30/4 - 1/5 vừa qua

Đảm bảo an toàn cho người dân và du khách là điều kiện tiên quyết

Theo ông Nguyễn Lâm An, Giám đốc Công ty CP Cáp treo Bà Nà, sau khi mở cửa trở lại từ ngày 30/4 và áp dụng chương trình giảm giá vé cáp treo tới 60% cho du khách 19 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên trong một tháng (từ ngày 30/4 đến hết 31/5), trong mấy ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5 vừa qua, Khu du lịch Bà Nà Hills đón 10.174 lượt khách, giảm 90% so với cùng kỳ 2019.

“Mấy ngày lễ vừa qua, khách đến Bà Nà Hills hôm sau cao hơn hôm trước. Ngày 30/4 có khoảng 1.200 lượt nhưng 3 ngày tiếp theo đều cao hơn nên tổng lượng khách Bà Nà Hills đón trong 4 ngày nghỉ lễ đã vượt hơn 10.000 lượt. Tuy còn rất khiêm tốn so với trước nhưng đây cũng là dấu hiệu góp phần bước đầu làm ấm du lịch nội địa, kích hoạt thị trường du lịch Đà Nẵng vốn đã sụt giảm tới 98% trong tháng 4/2020 do dịch bệnh!” – Ông Nguyễn Lâm An nói.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn mở cửa không thu phí cũng đón 1.200 lượt khách (giảm 97% so với cùng kỳ 2019); bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng đón 2.500 lượt khách (giảm 97,2% so với cùng kỳ 2019). Hiện các khu, điểm du lịch khác như Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Chăm, Bảo tàng Mỹ thuật dự kiến mở cửa lại từ ngày 04/5; Khu Công viên Suối khoáng Nóng Núi Thần Tài, các khu du lịch Hoà Phú Thành, Lái Thiêu, Suối Lương, Suối Hoa… dự kiến mở cửa trở lại từ ngày 14 - 15/5.

“Đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi tham quan tại các khu, điểm du lịch là điều kiện tiên quyết. Sở Du lịch đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn; đeo khẩu trang và bảo đảm khoảng cách tối thiểu khi tiếp xúc. Sở cũng đã kiểm tra thực tế, hướng dẫn các đơn vị mở cửa hoạt động đón khách trở lại như Khu du lịch Bà Nà Hills, Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Chùa Linh Ứng…” – Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Tán Văn Vương cho biết.

Hải Châu