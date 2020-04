Đà Nẵng: Những hoạt động được thực hiện và tiếp tục tạm dừng từ ngày 23/4

Hạn chế tập trung đông người

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 22/4 và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy; tối cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có Công văn 2665/UBND-VHXH về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Từ ngày mai 23/4, Đà Nẵng dỡ bỏ lệnh cấm tắm biển nhưng yêu cầu phải đảm bảo không tập trung đông người tại cùng một thời điểm (Ảnh: HC)

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND TP, UBND các quận, huyện, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) và đề nghị Ủy ban MTTQVN TP, các hội, đoàn thể tiếp tục thực hiện nghiêm túc, không chủ quan, buông lỏng các biện pháp giãn cách xã hội và các chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan Trung ương liên quan.

Xác định việc hạn chế tập trung đông người và giãn cách xã hội là biện pháp hiệu quả nhất trong việc phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn này. Quán triệt toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động luôn ý thức thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh: đeo khẩu trang;

Hạn chế tiếp xúc, tập trung nơi đông người; thường xuyên sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn; nâng cao tinh thần cảnh giác, phối hợp thông báo với cơ quan y tế khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, kịp thời tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, cách ly, khoanh vùng và áp dụng hiệu quả các biện pháp can thiệp y tế.

Những hoạt động tiếp tục tạm dừng từ ngày 23/4

Theo Công văn 2665/UBND-VHXH, các hoạt động trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục tạm dừng kể từ ngày 23/4 gồm: a) Hoạt động tại các khu vui chơi giải trí tập trung, khu, điểm du lịch. b) Hoạt động các tuyến xe buýt nội đô, liên tỉnh Đà Nẵng - Quảng Nam và Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế; xe du lịch điện, vận tải khách thủy nội địa. Riêng hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tạm dừng đến ngày 30/4/2020.

c) Các nghi lễ tôn giáo tập trung trên 20 người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

d) Vũ trường, karaoke, bar, pub, lễ hội, rạp chiếu phim, mát-xa, tham quan bảo tàng và di tích, trò chơi điện tử, trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài, casino, thư viện, biểu diễn nghệ thuật, vui chơi và giải trí trong nhà. e) Thể dục thể hình, khiêu vũ thể thao, bi-a, yoga, bể bơi.

Những hoạt động được phép thực hiện từ ngày 23/4

Công văn 2665/UBND-VHXH cũng nêu rõ các hoạt động được phép hoạt động kể từ ngày 23/4 nhưng phải đảm bảo nguyên tắc về giãn cách, giữ khoảng cách giữa người với người, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, hạn chế tiếp xúc, không tập trung đông người và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.

Bao gồm: a) Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn TP; trong đó yêu cầu các chủ cơ sở, toàn bộ nhân viên và khách lưu trú thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch (đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn,…) và khai báo y tế theo quy định.

b) Hoạt động xe du lịch, xe hợp đồng, xe taxi nhưng chỉ được phép vận chuyển 50% số lượng khách theo số lượng ghế ngồi của xe; yêu cầu tất cả người trên xe phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi lên xuống xe; khi kết thúc hành trình, xe phải được khử khuẩn bề mặt mới được vận chuyển tiếp.

c) Các hoạt động văn hóa, thể thao trừ các hoạt động tiếp tục tạm dừng như nêu trên. d) Hoạt động tắm biển nhưng phải đảm bảo không tập trung đông người tại cùng một thời điểm. e) Khuyến khích chủ các cơ sở, cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống bán mang đi, bán trực tuyến. Trong trường hợp bán tại chỗ thì phải bố trí đảm bảo khoảng cách 2m giữa khách hàng, người phục vụ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Học sinh lớp 1 đến lớp 12 đi học lại từ ngày 4/5, mầm non đi học lại từ 11/5

Công văn 2665/UBND-VHXH cũng nhấn mạnh, các hoạt động khác ngoài các hoạt động nêu trên được phép hoạt động bình thường trên cơ sở đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định. Tất cả công chức, viên chức, cán bộ, người lao động tại các đơn vị, cơ quan, địa phương tổ chức làm việc bình thường.

Đối với hoạt động giáo dục, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường; Có kế hoạch cho học sinh, học viên, các trường, trung tâm từ lớp 1 đến lớp 12, học viên các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, dạy thêm-học thêm... đi học lại từ ngày 04/5; học sinh mầm non đi học lại từ ngày 11/5; đảm bảo các quy định, điều kiện phòng, chống dịch (đeo khẩu trang, bố trí giãn cách chỗ ngồi, vệ sinh bề mặt...).

Tạm dừng cách ly người đến từ Hà Nội, TP.HCM

Đối với việc cách ly công dân từ các địa phương có dịch, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo tạm dừng việc tổ chức cách ly công dân từ Hà Nội, TP.HCM kể từ ngày 23/4 nhưng phải hướng dẫn thực hiện tự theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. Đối với các trường hợp nghi ngờ thì tiến hành xét nghiệm và thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo quy định.

Đối với những công dân đến từ các khu vực dịch nguy cơ cao thì thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú kể từ ngày 23/4. Đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động kiểm soát, giám sát y tế tại sân bay, cảng biển, ga tàu; dừng hoạt động đối với các chốt kiểm soát đường bộ ra, vào TP Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB-XH, Sở Y tế, Công an TP và các đơn vị chức năng liên quan rà soát công nhân ở các khu lao động, đặc biệt ở các khu nhà trọ, người lao động tự do, người yếu thế, học sinh, sinh viên trên địa bàn để kịp thời phát hiện các trường hợp có nguy cơ và áp dụng các biện pháp can thiệp phù hợp.

Sở LĐ-TB-XH được giao chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Xây Dựng, BQL các dự án, BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng, UBND các quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn, yêu cầu các BQL dự án, các doanh nghiệp, chủ đầu tư đảm bảo hoạt động xây dựng, lao động, sản xuất tại các công trường, xí nghiệp, nhà máy, phân xưởng theo đúng quy định về phòng, chống dịch. Người đứng đầu, quản lý công trường xây dựng, các cơ sở, doanh nghiệp... chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh đối với cơ sở do mình quản lý.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT cập nhật chỉ đạo của Bộ GTVT và Tổng cục Đường bộ Việt Nam để kịp thời tham mưu UBND TP triển khai thực hiện đối với hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định. Sở TT-TT được giao chủ trì phổ biến các quy định và chính sách của nhà nước, chính quyền cho người dân biết và thực hiện; tiếp tục phổ biến, hướng dẫn người dân những kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ mình và gia đình mình, nâng cao ý thức công dân trong phòng, chống dịch bệnh.

HẢI CHÂU