Một con gấu đen rình rập, đi theo gia đình có 3 con nhỏ đang thực hiện chuyến đi bộ đường dài trên con đường mòn ở British Columbia, Canada.

Brighton Peachy, một blogger về phong cách sống dành cho gia đình với gần 80.000 người theo dõi trên Instagram, đã đăng tải cuộc gặp gỡ của gia đình cô với một con gấu ở British Columbia, Canada.

Đi bộ đường dài, gia đình 3 con chạm trán gấu đen và cái kết

Brighton Peachy và gia đình sinh sống ở Utah, Mỹ thực hiện chuyến đi bộ đường dài ở khu vực British Columbia, Canada. Video mà Brighton Peachy chia sẻ cho thấy một con gấu đen xuất hiện từ phía sau tảng đá lớn gần nơi đỗ xe. Sau đó, nó liên tục đi theo sau và tiếp cận gia đình cô.

Lúc đầu, gia đình Brighton Peachy khá hoảng sợ, họ hét lên, vẫy tay xua đuổi con gấu. Nhưng con gấu không cảm thấy bị đe dọa, nó tiếp tục đi theo gia đình.

Con gấu đi theo dõi họ trong 20 phút. May mắn khi gia đình tình cờ gặp một nhóm đi bộ đường dài khác, làm phân tác sự theo dõi của gấu. Khi mất dấu con gấu, hai nhóm chia nhau ra. Gia đình Brighton Peachy không gặp phải con gấu thêm một lần nữa nào nữa.

Brighton Peachy cho biết: "Lúc đầu, tôi khá lo lắng. Tôi cứ nghĩ nếu con gấu này tấn công mình thì tôi phải làm cách nào để bảo vệ con mình? May mắn sau đó, tôi đã lấy lại bình tĩnh, nhắc cả gia đình bình tĩnh, không chạy, không gây hấn với gấu và lặng lẽ rời đi. Gặp thêm một nhóm người cùng đi bộ giúp chúng tôi an toàn hơn. Chúng tôi có mang theo bình xịt gấu nhưng may mắn là không cần sử dụng".

Đại diện bộ tài nguyên và động vật hoang dã Utah cho biết các cuộc chạm trán với gấu diễn ra định kỳ vào mỗi mùa hè. Chúng thường xuất hiện nhiều nhất ở gần các khu cắm trại, nhưng đôi khi chúng sẽ đi lang thang vào các khu vực lân cận. Tuy nhiên, hiếm khi xảy ra trên các con đường mòn nhiều người đi bộ đường dài.

Các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên tránh chạm trán với gấu, giữ khoảng cách và không làm chúng kích động.

Nếu một con gấu đi theo hoặc xuất hiện gần bạn, tốt nhất là giữ bình tĩnh, vẫy tay xua đuổi, không la hét hay thay đổi chuyển động đột ngột ví dụ như chạy thật nhanh.

Nên đi bộ đường dài thành nhóm để gây tiếng động, gấu không dám tới dần. Gấu có thể chạy nhanh ngay cả khi lên dốc và xuống dốc. Giống như những con chó, chúng sẽ đuổi theo những ai bỏ chạy.

Hoàng Dung (lược dịch)