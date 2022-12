Chuyến du lịch vòng quanh thế giới của người đàn ông và chú chó cưng

Đi du lịch vòng quanh thế giới là ước mơ của nhiều người nhưng rất ít người có cơ hội thực hiện và chỉ một số người trong đó thực sự xoay sở để hoàn thành hành trình

Tom Turcich, đến từ New Jersey, đã trở thành người thứ 10 trong lịch sử đạt được thành tích đáng nể này. Bạn đồng hành của anh là chú chó cưng Savannah. Với thành tích này Savannah trở thành chú chó đầu tiên làm được điều này.

Khi trở về quê hương sau chuyến đi, bạn bè và gia đình Turich đã tổ chức một buổi lễ kỷ niệm lớn để chào đón. Chuyến hành trình kéo dài 7 năm giúp Turcich di chuyển quãng đường dài 48.000 km.

Tom Turcich nói: "Thật không thể tin nổi. Tôi đã từng mơ về cái kết hạnh phúc từ lâu nhưng khi nó xảy ra tôi vẫn bất ngờ, có rất nhiều người xếp hàng dài trên đường chia vui cùng tôi. Cảm xúc đầu tiên khi hoàn thành chặng đường là sự nhẹ nhõm. 15 năm qua, ước mơ về cuộc hành trình chi phối cuộc sống của tôi và cuối cùng tôi đã hoàn thành, có thể bỏ nó lại phía sau. Thật tuyệt vời".

Cảm hứng cho chuyến đi bắt nguồn từ một mất mát đáng tiếc vào năm 2006, khi người bạn thân Ann Marie qua đời trong một tai nạn trượt tuyết ở tuổi 17.

"Đó là người bạn thân nhất của tôi. Sau đó, tôi đã hiểu ra rằng rồi một ngày nào đó tôi cũng phải chết, điều này có thể xảy ra bất cứ khi nào. Và sau đó tôi bắt đầu đánh giá lại mọi thứ", Tom Turcich chia sẻ.

Sau khi đọc về người giữ Kỷ lục Guinness Thế giới Steven Newman chính là người đầu tiên đi bộ vòng quanh thế giới và nhà thám hiểm Karl Bushby là người đã đi bộ vòng quanh thế giới từ năm 1998, Tom Turcich bắt đầu tự mình thực hiện thử thách này.

Khi đã cam kết thực hiện nhiệm vụ, Turcich bắt đầu lên kế hoạch cho lộ trình, đồng thời cố gắng gây quỹ cho chuyến đi của mình. Turcich đã cố gắng tiết kiệm đủ tiền để phục vụ chuyến đi trong khoảng hai năm bằng cách làm việc vào mùa hè khi anh còn học đại học và chuyển về sống với bố mẹ sau khi tốt nghiệp.

May mắn khi ngay trước khi khởi hành, chủ sở hữu của một công ty địa phương là Philadelphia Sign đã biết về kế hoạch của Turcich và quyết định tài trợ cho chuyến đi.

Gần 9 năm sau lần đầu tiên nảy ra ý tưởng này, Turcich đã bước những bước đầu tiên trên hành trình vòng quanh thế giới. Anh lên đường vào ngày 2 tháng 4 năm 2015, ngay trước sinh nhật lần thứ 26 của mình.

Hành trang của anh bao gồm một chiếc xe đẩy trẻ em có chứa dụng cụ đi bộ đường dài, túi ngủ, máy tính xách tay, máy ảnh DSLR và chiếc thùng nhựa dùng để đựng thức ăn. Turcich cho biết anh vạch ra lộ trình với hai yếu tố chính đó là "đặt chân đến mọi châu lục, đi du lịch với ít rắc rối quan liêu nhất" có thể.

Anh dự đoán chuyến đi mất khoảng 5,5 năm để hoàn thành. Nhưng cuối cùng, toàn bộ hành trình kết thúc trong bảy năm. Nguyên nhân chủ yếu là do anh phải trì hoãn chuyến đi 2 lần. Lần đầu tiên xảy ra khi Turcich bị ốm do nhiễm vi khuẩn, anh ấy mất vài tháng để hồi phục và lần thứ hai là do đại dịch Covid-19.

Hoàng Dung (lược dịch)