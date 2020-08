Thái Bình: Chung tay xây dựng văn hóa học đường

Chìm đắm trong mạng xã hội cả ngày lẫn đêm, nhiều bạn trẻ lứa tuổi học đường dễ dàng nhận những hậu quả. Nhẹ thì lơ là việc học hành, sức khỏe giảm sút về cả thể chất lẫn tinh thần. Nặng thì sa vào những hội, nhóm, trào lưu không lành mạnh.

Cũng bởi tính “mở” không giới hạn và khả năng tương tác cực mạnh của mạng xã hội, mà những biến tướng lệch lạc, quái dị nảy nở và lan truyền như một loại vi-rút trong môi trường học đường.

Những fanpage (trang cộng đồng) được học sinh lập ra công khai để nói xấu, lăng mạ cha mẹ, thầy cô, bạn bè với những lời lẽ cay độc và thô tục đến mức nhiều người lớn sửng sốt. Những gương mặt trẻ măng, còn mặc nguyên tấm áo đồng phục, sẵn sàng quay “live-stream” (một tính năng ghi hình và phát trực tiếp trên Facebook) cảnh hút thuốc lá hay chửi thề một cách bài bản.

Điều đáng nói, các bài đăng càng tục tĩu, gây sốc, lại càng nhận được nhiều lượt "like" (thích) và chia sẻ, khiến chủ nhân càng “tự hào” và tiếp tục thực hiện các hành vi thiếu văn hóa ở cấp độ mạnh hơn. Rồi đến những chuyện rất nhỏ nhặt, chỉ vài ba câu vu vơ, ẩn ý trên mạng xã hội đã có thể nảy sinh những mâu thuẫn, cãi vã, ghen tuông.

Nhiều vụ học trò “xử” nhau bằng bạo lực có khi chỉ vì lời qua tiếng lại trên Facebook. Chưa kể hiện tượng “yêu” sớm, chỉ làm quen nhau qua mạng cũng gây ra không ít bi kịch.

Trước thực trạng trên, Sở GD&ĐT Thái Bình yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn về Kế hoạch thực hiện đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.

Theo đó, các cơ sở giáo dục phải tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các mô hình tiêu biểu văn hóa ứng xử trong trường học; những tấm gương giáo viên, học sinh, sinh viên tiêu biểu trong ứng xử văn hóa; tổ chức Cuộc thi Văn hóa ứng xử trong các trường học.

Ảnh minh họa

Cùng với đó là phát động và tổ chức phong trào thi đua; tuyên dương, khen thưởng cá nhân, tập thể tiêu biểu xuất sắc trong xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; tổ chức diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi, phát động, tuyên truyền phong trào học sinh, sinh viên với xây dựng văn hóa ứng xử; nét đẹp học đường; học sinh, sinh viên duyên dáng, thanh lịch trong các trường học.

Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học, ban hành quy định về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; các văn bản hướng dẫn ban hành Bộ quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên; xây dựng và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên; ban hành văn bản quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục, văn bản hướng dẫn quy định tiêu chuẩn trường học xanh, sạch, đẹp.

Để nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử, hàng năm cũng cần xây dựng các bộ tài liệu tập huấn nâng cao kỹ năng văn hóa ứng xử và kiềm chế cảm xúc trong môi trường sư phạm cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác Đoàn, Hội, Đội và nhân viên trường học; tổ chức tập huấn, hướng dẫn thanh niên, học sinh, sinh viên ứng xử trên môi trường mạng; hội thảo xây dựng, nhân rộng mô hình văn hóa ứng xử trong trường học;...

Tăng cường phối hợp giữa nhà trường gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử. Rà soát, hoàn thiện các Điều lệ nhà trường, quy chế đánh giá hạnh kiểm, kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên; biên soạn tài liệu tuyên truyền cho phụ huynh học sinh, sinh viên về ứng xử văn hóa; phối hợp với Hội phụ nữ/ Ban đại diện cha mẹ học sinh/Chính quyền địa phương để tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề về văn hóa ứng xử trong trường học...

Kế hoạch cũng yêu cầu bám sát nội dung của Đề án, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị. Đồng thời thực hiện nghiêm túc, chất lượng, gắn với thực hiện nhiệm vụ của năm học, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ sở giáo dục.

Hoàng Thanh