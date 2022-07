Khởi tố thầy giáo dạy văn dâm ô 2 nữ sinh ở Hải Dương

Chiều 15/7, Công an TP Chí Linh (Hải Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hồng (SN 1975, ở phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, Hải Dương về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Theo cơ quan công an, lợi dụng mối quan hệ thầy trò giữa giáo viên chủ nhiệm với học sinh lớp phụ trách, Nguyễn Văn Hồng (SN 1975, ở phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, Hải Dương) - giáo viên Ngữ văn trường THCS Lê Lợi, TP Chí Linh đã nhiều lần có hành vi xâm hại thân thể đối với 2 học sinh của lớp mình chủ nhiệm.

Theo cơ quan công an, vào ngày 11/7/2022, Công an thành phố Chí Linh, Hải Dương nhận được đơn tố giác tội phạm của cháu H. (SN 2007) và ông T. là bố đẻ của cháu H. (trú ở TP Chí Linh), tố giác Nguyễn Văn Hồng đã nhiều lần có hành vi xâm hại thân thể cháu H.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Công an TP Chí Linh đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP Chí Linh khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ.

Trong quá trình tiếp nhận điều tra, Nguyễn Văn Hồng đã khai nhận nhiều lần có hành động hôn, sờ, chạm vào vùng nhạy cảm của 2 em học sinh trong các giờ học môn Ngữ văn trên lớp.

Căn cứ vào tài liệu đã thu thập được, Công an TP Chí Linh đã ra Lệnh giữ người và Quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồng về hành vi có dấu hiệu của Tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi quy định tại Điều 146, Bộ luật hình sự năm 2015.

Ngày 12/7/2022, Cơ quan CSĐT - Công an TP Chí Linh đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồng và được Viện Kiểm sát nhân dân TP Chí Linh phê chuẩn. Ngày 15/7, Công an TP Chí Linh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hồng về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hành vi thầy giáo dâm ô với học sinh ngay tại lớp học là hành vi phạm tội, đặc biệt thể hiện sự suy thoái đạo đức nhà giáo nghiêm trọng. Hay tin vụ việc, nhiều phụ huynh mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh đúng người đúng tội.

Ngoài ra, nhiều người cho rằng để tránh sự việc tái diễn phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp:

Với giáo viên, phải ý thức được giá trị nghề nghiệp cũng như lòng tự trọng nghề nghiệp để luôn không ngừng phấn đấu, hoàn thiện bản thân.

Về phía các nhà trường, cần phổ biến lại các quy định về đạo đức nhà giáo, đồng thời cho giáo viên phải ký cam kết không vi phạm. Trường hợp vi phạm cam kết, vi phạm đạo đức nghiêm trọng thì xem xét loại ra khỏi ngành.

Trong tuyển chọn “đầu vào” sư phạm, bên cạnh việc dựa vào điểm số cũng cần xem xét thêm các yếu tố khác như lòng yêu nghề, phẩm chất đạo đức.

Triển khai hiệu quả Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử học đường góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng việc xây dựng văn hóa học đường nói chung và văn hóa ứng xử trong nhà trường nói riêng.

Sông Yên