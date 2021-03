Không chỉ gây ung thư phổi, thuốc lá còn tàn phá làn da khủng khiếp

Theo Tổ chức y tế thế giới, khói thuốc lá chứa hơn 7000 hóa chất, trong đó có 250 chất độc và 70 chất gây ung thư.

Trên thực tế, thuốc lá không chỉ gây bệnh ung thư như các nghiên cứu đã chứng minh mà khói thuốc còn gây hại cho da theo những cách khác nhau, ảnh hưởng đến cả ngoại hình và sức khỏe của người hút.

BSCKII. Đặng Bích Diệp, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã chỉ ra những tác hại của khói thuốc lên làn da của bạn.

1. Lão hóa da mặt

"Đường kẻ khói" là những nếp nhăn dọc quanh miệng xuất phát từ việc mím môi để hút thuốc lá hết lần này đến lần khác.

Vết chân chim là nếp nhăn phổ biến phát triển ở rìa ngoài của mắt. Đối với những người hút thuốc, dấu hiệu này thường bắt đầu sớm hơn nhiều so với những người khác, những người bị chân chim khi họ già đi.

Một số chất độc trong khói thuốc lá làm tổn thương collagen và elastin, là những thành phần giúp cho da săn chắc và đàn hồi dẫn đến lão hóa da sớm. Co thắt mạch máu do hút thuốc cũng góp phần lão hóa da sớm. Các mạch máu bị co thắt dẫn đến hạn chế lưu lượng máu và oxy đến các tế bào da, thúc đẩy quá trình lão hóa da.

2. Da nhăn nheo

Tổn thương da liên quan đến hút thuốc có thể gây ra da chảy xệ ở các bộ phận khác của cơ thể. Đặc biệt, ngực và cánh tay trên thường bị ảnh hưởng do mất độ đàn hồi của da do hút thuốc.

3. Ung thư da

Nếu bạn hút thuốc, khả năng bạn bị ung thư biểu mô tế bào vảy (SCC) có thể cao hơn tới 52% so với khi bạn không hút thuốc. SCC là dạng ung thư da phổ biến thứ hai và thường xuất hiện trên môi của những người hút thuốc.

Các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng nguy cơ gia tăng đến từ hệ thống miễn dịch bị hạ thấp do chất độc trong khói thuốc lá.

4. Bệnh vảy nến

Bệnh vảy nến là một tình trạng da tạo ra các mảng ngứa, vảy đỏ. Căng thẳng có thể làm bùng phát bệnh, nhưng hút thuốc cũng là một yếu tố nguy cơ.

Nicotine ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch, viêm da và tăng trưởng tế bào sừng, tất cả đều có thể góp phần vào sự phát triển của bệnh vảy nến. Những người hút thuốc dễ bị vảy nến lòng bàn tay bàn chân.

5. Làm lành vết thương

Co thắt mạch máu do độc tố trong khói thuốc lá có tác động tiêu cực đến việc chữa lành vết thương. Thiếu lưu lượng máu làm chậm khả năng tự sửa chữa của cơ thể.

Hút thuốc cũng làm tăng nguy cơ nhiễm trùng vết thương, suy ghép da, chết mô và hình thành cục máu đông.

Sẹo cũng có xu hướng tăng hơn, và có bằng chứng cho thấy hút thuốc có thể làm tăng nguy cơ bị rạn da.

6. Viêm tuyến mồ hôi mủ

Viêm tuyến mồ hôi mủ ảnh hưởng đến những vùng da như nách, bẹn và dưới ngực. Tổn thương là các nốt sẩn, giống như nhọt, chảy mủ. Tổn thương đau và có thể kéo dài hàng tháng hoặc thậm chí nhiều năm.

Hút thuốc lá là một yếu tố nguy cơ đối với viêm tuyến mồ hôi mủ.

7. Viêm mạch máu

Những người hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh Buerger, một dạng viêm mạch. Bệnh Buerger ảnh hưởng đến lưu lượng máu đến tay và chân. Các mạch máu ở những khu vực này bị tắc nghẽn, dẫn đến đau và tổn thương mô.

Các trường hợp nặng của bệnh Buerger có thể dẫn đến loét trên da ngón tay và ngón chân.

8. Nhuộm màu da

Màu da của người hút thuốc có thể không đồng đều và xỉn, có xu hướng màu cam hoặc xám. Thiếu oxy cho các tế bào da chắc chắn đóng một phần lý do tại sao điều này xảy ra, cùng với các tác động tiêu cực của nhiều hóa chất khác trong thuốc lá.

BSCKII. Đặng Bích Diệp cũng nhấn mạnh, tác hại của hút thuốc với da là rất đáng ngại, tuy nhiên khi dừng hút thuốc thì làn da của bạn cũng được cải thiện khá tốt.

Mặc dù các nếp nhăn đã phát triển có thể không biến mất hoàn toàn, sự trở lại của lưu lượng máu bình thường đến các tế bào da sẽ mang lại oxy và chất dinh dưỡng cần thiết và làn da của bạn sẽ bắt đầu khỏe mạnh trở lại. Việc sản xuất collagen và elastin cũng sẽ hỗ trợ điều đó vì chúng không còn bị cản trở bởi chất độc trong thuốc lá.

“Vết tăng sắc tố ở da cũng sẽ biến mất theo thời gian. Nguy cơ về tình trạng sức khỏe có thể ảnh hưởng đến làn da cũng sẽ giảm đi sau khi bạn ngừng hút thuốc”, BSCKII. Đặng Bích Diệp nói.

Do đó, theo các chuyên gia, người hút thuốc lá nên có kế hoạch cai càng sớm, càng tốt.

Hải Phong