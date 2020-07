Tiếp tục xuất siêu trong nửa đầu tháng 7

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong kỳ 1 tháng 7 (15 ngày đầu tháng 7), tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 21,38 tỷ USD, tăng 3,9% so với kỳ 2 tháng 6/2020. Lũy kế đến hết ngày 15/7, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 261,5 tỷ USD.

Về xuất khẩu, trong kỳ 1 tháng 7, Việt Nam đạt giá trị xuất khẩu 10,91 tỷ USD, giảm 10,4 % so với kỳ trước. Lũy kế đến hết ngày 15/7, giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt 133,68 tỷ USD. Tương tự các tháng trước đó, trong kỳ 1 tháng 7, Việt Nam tiếp tục có thế mạnh xuất khẩu ở một số mặt hàng như: Điện thoại các loại và linh kiện đạt giá trị xuất khẩu 1,76 tỷ USD; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,7 tỷ USD; Hàng dệt may đạt 1,41 tỷ USD…

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 7 đạt 10,47 tỷ USD, tăng 0,2%. Lũy kế đến hết ngày 15/7, giá trị nhập khẩu của Việt Nam đạt 127,66 tỷ USD.

Các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất trong kỳ 1 tháng 7 là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt giá trị 2,6 tỷ USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt giá trị 1,48 tỷ USD; Điện thoại các loại và linh kiện đạt giá trị nhập khẩu 527 triệu USD…

Cán cân thương mại của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 7 thặng dư 434 triệu USD, nâng mức thặng dư luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 15/7 đạt 5,89 tỷ USD.

Trước đó, Tổng Cục Hải quan cho biết, trước diễn biến phức tạp của đại Dịch Covid-19 trên thế giới, đặc biệt là tại các nước đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 6/2020 của Việt Nam vẫn ghi nhận con số 41,5 tỷ USD, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 238,4 tỷ USD, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 121,2 tỷ USD, giảm 1,1%; nhập khẩu đạt 117,2 tỷ USD, giảm 3%. Như vậy, qua 6 tháng đầu năm 2020, Việt Nam vẫn xuất siêu đạt mức 4 tỷ USD.

Trong đó, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 6/2020 ước tính đạt 21 tỷ USD, tăng 9,5% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 7,4 tỷ USD, tăng 2.5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 13,6 tỷ USD, tăng 13,7%.

Một số mặt hàng xuất khẩu đã chịu tác động bởi dịch Covid-19 do nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường Mỹ và châu Âu sụt giảm, như: Điện thoại và linh kiện giảm 15,3% so với cùng kỳ năm trước; dệt may giảm 23,6%; giày dép giảm 11%; thủy sản giảm 5,2%. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn ghi nhận mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện trong tháng vẫn đạt giá trị tăng khá với 26,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ trọng xuất khẩu của một số mặt hàng chủ lực vẫn thuộc về khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó: Điện thoại và linh kiện chiếm 91,7%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 70,4%; giày dép chiếm 77,8%; hàng dệt may 58%.

