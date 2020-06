Lợn sống Thái Lan tăng giá

Theo thông tin từ Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), hiện tại có khoảng 15 doanh nghiệp đăng ký nhập khẩu lợn sống thương phẩm từ Thái Lan vào Việt Nam Tuy nhiên chỉ có 8/15 danh nghiệp đủ điều kiện nhập khẩu với số lượng dự kiến hơn 1,9 triệu con.

Trao đổi với PV, ông Phạm Trần Sum, Giám đốc Công ty TNHH Dinh dưỡng quốc tế Việt Đức cho biết, công ty đăng ký nhập khẩu 350.000 con lợn sống từ Thái Lan.

“Chiều qua chúng tôi đã nhận được giấy phép, hôm nay sẽ tiến hành nhập khẩu và đến khoảng 17h chiều ngày mai 19/5 thì lợn sống sẽ về đến cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Mỗi ngày chúng tôi sẽ nhập khoảng 1.500 đến 2.000 con”, ông Sum nói.

Ông Sum cho biết, lợn sau khi về đến cửa khẩu sẽ được đưa về khu cách ly của công ty ở Thanh Hoá, Bình Phước với sức chứa 20.0000 con lợn/khu, đáp ứng quy định cách ly và kiểm dịch thú y. Trước đó, công ty đã nhập khẩu khoảng 1.000 con lợn giống từ Thái Lan.

Lợn giống nhập khẩu về sẽ được cách ly 30 ngày, còn lợn thịt thì tối thiểu 5 ngày mới được giết mổ.

“Giá lợn hơi tại Thái Lan hiện đang ở mức thấp nhất là 61.000-62.000 đồng/kg. Giá lợn tại Thái Lan tăng 7.000-8.000 đồng/kg sau khi Việt Nam được phép nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan.

Trước đó, giá lợn Thái Lan chỉ hơn 50.000 đồng/kg. Nếu về đến Việt Nam, giá lợn sống nhập khẩu từ Thái Lan cũng rơi vào khoảng 75.000-78.000 đồng/kg, rẻ hơn thịt lợn trong nước”, ông Sum cho hay.

Tuy nhiên, ông Sum cho biết, việc nhập khẩu lợn sống cũng có rất nhiều rủi ro như hao hụt dọc đường, vệ sinh dịch bệnh, chi phí tăng lên trong quá trình vận chuyển…

Chiều hôm qua (17/6), 500 con lợn sống nhập từ Thái Lan đã về đến cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) và đưa về khu cách ly tại Nghệ An.

Lô lợn sống này do công ty TNHH Thành Đô Nghệ An nhập khẩu. Theo khai báo, lợn sống giết mổ trọng lượng từ 90-130kg. Số lợn trên sẽ về đến khu cách ly kiểm dịch tại xóm 3, Nghĩa Đức, Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Cục Thú y cho biết, các doanh nghiệp nhập khẩu chỉ được nhập khẩu lợn sống từ các trang trại của Thái Lan được Cơ quan Thú y có thẩm quyền của Thái Lan tổ chức kiểm soát, xác nhận và đăng ký xuất khẩu với Cục Thú y Việt Nam.

Yêu cầu đối với lợn sống xuất khẩu của các công ty từ Thái lan sang Việt Nam phải bảo đảm an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm.

Doanh nghiệp nhập khẩu lợn sống phải có xe vận chuyển lợn chuyên dụng, bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và phúc lợi động vật, đồng thời phải có cơ sở nuôi cách ly kiểm dịch đáp ứng yêu cầu.

Các cơ sở cách ly đàn lợn nhập khẩu sẽ được cơ quan thú y thuộc Cục Thú y tổ chức kiểm tra điều kiện vệ sinh thú, nếu bảo đảm yêu cầu mới được phép đưa đàn lợn nhập khẩu vào nuôi cách ly kiểm dịch.

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, nhập khẩu lợn sống chỉ là một trong nhiều giải pháp trước mắt để hạ nhiệt giá thịt lợn. Theo kế hoạch phục hồi đàn, đến quý IV/2020, đàn lợn trong cả nước sẽ đạt số lượng 31 triệu con như trước khi bị dịch. Ngoài ra, Bộ trưởng Cường cho rằng phải tập trung tuyên truyền để người dân lựa chọn thực phẩm đa dạng: “Không có lý gì cứ tập trung ăn thịt lợn. Thịt gà cũng rất tốt, cá, tôm, trứng cũng vậy, cũng đều của người nông dân làm ra. Chúng ta phải đa dạng thực phẩm ra, vừa bổ dưỡng, tốt cho cơ thể, vừa không gây áp lực lên một ngành hàng”.

Diệu Thuỳ