Vì sao Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh phải phong tỏa?

Trước đó, BVĐK tỉnh đã lấy mẫu, xét nghiệm định kỳ cho cán bộ, nhân viên bệnh viện và các bệnh nhân đang điều trị. Qua xét nghiệm, đã phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân P.C.C) và 2 trường hợp nghi ngờ là N.T.H.N và L.T.K.Q. Kết quả xét nghiệm tại labo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho kết quả khẳng định 2 mẫu bệnh phẩm nghi ngờ âm tính với SARS-CoV-2.

Trao đổi với chúng tôi, thạc sĩ, bác sĩ Lê Ngọc Thanh – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết ngay sau khi có kết quả của ca Covid-19 là nhân viên làm việc tại bệnh viện này, ban lãnh đạo bệnh viện đã họp ngay trong đêm và cân nhắc lựa chọn biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cao nhất đó là phong tỏa bệnh viện.

Ông Thanh cho biết chọn giải pháp phong tỏa này cũng ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động của bệnh viện, bệnh nhân, cán bộ công nhân viên. Tuy nhiên, ông Thanh cho biết lúc đó chỉ phát hiện 1 ca và chưa thể đánh giá mức độ của dịch bệnh như thế nào. Chính vì vậy, bệnh viện chọn phong tỏa tạm thời để truy vết tốt nhất.

Bệnh viện cũng đã ngừng việc tiếp nhận bệnh nhân; lực lượng chức năng đang khẩn cấp triển khai việc điều tra, truy vết các trường hợp có liên quan để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm

Bệnh viện tiến hành xét nghiệm Covid-19 bằng công nghệ sinh học phân tử PCR cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của bệnh viện, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có trong bệnh viện từ lúc phong tỏa. Việc tiến hành lấy mẫu xét nghiệm được trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh gấp rút thực hiện và đến 15h chiều 8/6, 100 % kết quả xét nghiệm toàn bệnh viện đều âm tính.

Lấy mẫu tại BV Đa khoa Hà Tĩnh.

Tại thời điểm phong tỏa, trong bệnh viện có 185 cán bộ, nhân viên y tế, người lao động đang trực làm việc từ đêm 7/6, cùng 483 bệnh nhân nội trú và 372 người nhà chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện..

Hiện tại, bác sĩ Thanh cho biết sau khi có kết quả âm tính, bệnh viện sẽ đánh giá mức độ nguy cơ của dịch, truy vết các trường hợp F1, F2, F3 và khả năng sẽ tiến hành phong tỏa theo hình thức các khoa phòng, phong tỏa vùng lõi không phong tỏa toàn bệnh viện.

Dù phong tỏa nhưng công tác điều trị cho bệnh viện vẫn được triển khai. Các bệnh nhân đang nội trú vẫn thực hiện điều trị bình thường. Các bác sĩ được điều động vào thực hiện công tác điều trị thật tốt cho bệnh nhân không ảnh hưởng tới việc chữa bệnh, sinh hoạt của bệnh nhân.

Tại bệnh viện cũng có khoa truyền nhiễm điều trị cho bênh nhân Covid-19, bác sĩ Thanh cho rằng khoa này đã nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 từ trước và khẳng định không thể có lây chéo trong bệnh viện.

Thiết lập khu cách ly tập trung

Đến trưa nay (8/6), thành phố đã có 22 khu cách ly, đáp ứng yêu cầu cách ly công dân là trường hợp F1. Đặc biệt, việc thiết lập được một trung tâm xét nghiệm tập trung dã chiến tại Nhà thờ giáo xứ An Nhiên đã đóng góp phần rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch, giúp việc truy vết thần tốc hơn, khoanh vùng sớm hơn những nghi ngờ lây nhiễm, đồng thời giảm tải áp lực lấy mẫu với số lượng người quá đông tại khu vực.

Hiện nay, các công tác chuẩn bị cho lệnh cách ly y tế toàn thành phố đã sẵn sàng, BCĐ phòng chống dịch thành phố đang tiếp tục nâng cấp độ phòng chống dịch theo các kịch bản mới

Chiều 8/6, PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cũng cho biết tình hình dịch Covid-19 ở tỉnh Hà Tĩnh diễn biến phức tạp, trong sáng nay, Sở Y tế Nghệ An đã họp và quyết định tăng viện, hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh 52 cán bộ y tế để chống dịch. 52 cán bộ y tế này sẽ thực hiện nhiệm vụ giúp Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm.

Theo đó, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An với vai trò bệnh viện tuyến cuối của khu vực Bắc Trung Bộ sẽ hỗ trợ 50 cán bộ y tế và 300 bộ đồ phòng hộ, 1.000 khẩu trang, 1.000 đôi găng tay, 50 tấm chắn giọt bắn, cùng 100 triệu đồng tiền mặt.

Riêng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An hỗ trợ 02 cán bộ y tế thực hiện công tác chỉ đạo, điều phối chung...

Ngoài ra, Nghệ An cũng sẽ giúp cho Hà Tĩnh thực hiện xét nghiệm mẫu bệnh phẩm (do 52 cán bộ này lấy hàng ngày) tại phòng xét nghiệm Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

K.Chi